'İHA VE SİHA'LARIN UÇMASINI İSTEMİYORLAR' - Son Dakika
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'İHA VE SİHA'LARIN UÇMASINI İSTEMİYORLAR'

11.08.2022 00:28
'İHA VE SİHA'LARIN UÇMASINI İSTEMİYORLAR'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Kıbrıs Türkünün adada varoluş mücadelesi' konulu konferansa katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Kıbrıs Türkünün adada varoluş mücadelesi' konulu konferansa katıldı. Tatar, yaptığı siyaseti eleştirenlerin olduğunu belirterek, şunları söyledi

"Şimdi günlük siyasete baktığımızda Kıbrıs'ta ne yaptık Ne başardık Bizi çok küçümseyenler var, bizleri başarısız görenler var. Geniş pencereden baktığımızda, milli persfektiften baktığımızda, son asırda yaşananları, nereden nerelere gelmeyi başardığımızı, doğru hareketlerle Kıbrıs'ın kuzeyde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bir Türk yurdu olarak yine tekrar tarih sahnesine çıkmasıyla, burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, özellikle şimdilerde Doğu Akdeniz'in yükselen yıldızı ve statüsü, hidrokarbonlar ve jeopolitik, jeostratejik hem mavi vatanda hem aynı zamanda göklerde hava sahasında. Geçenlerde bana bir öneri getirdiler. Ercan Uluslararası Havalimanı'nı, Birlemiş Milletlere (BM) yönetimine ve denetimine devredersek direkt uçuşlar başlayabilirmiş. Oradaki tuzak, bunun ayrıntılarını Türk Dışişleri Bakanıyla da konuştum, Ercan Havalimanı'nı KKTC'nin etkinliğinden çıkartmak ve Avrupa'nın onayıyla uçakların o bölgede uçmasına zemin hazırlamak. Yani bu bir tuzak. Çünkü Ankara'ya diyor ki 'Sen oralarda uçamayacaksın. Senin İHA ve SİHA'ların oralarda, bizim Geçitkale hava meydanından yukarı çıkıp bölgeyi denetleyemeyecek. Yani bizim egemenliğimizden yavaş yavaş çıkacak."

Türkiye'nin Kıbrıs'tan çekilmesinin istendiğini belirten Tatar, "Biz artık Kıbrıs'ta bu kadar mücadeleden sonra federal temelli bir anlaşma için çok uğraşlar verdik. Bir Annan Planı geçirdik ve iyi niyetimizi ortaya koyduk ama karşı tarafın oynadıkları oyun; Kıbrıs'ın federal bir cumhuriyet, Avrupa Birliği içinde üniter bir yapı ve oralarda Türkleri bir azınlık, Türkiye, Avrupa Birliği'nde olmadığı için Türkiye'nin Kıbrıs'tan çekilmesi. 1974'te sizlerin gitmesi ile oraya çıkan Türk askerlerinin tekrar Kıbrıs'tan çekilmesi ve ondan sonra başımıza gelecekleri siz tahmin edin. Herhalde o kadar saf değiliz. Onun için benim siyasetim egemenliktir, benim siyasetim devlettir, benim siyasetim sizlerle olan gönül ve kader birliğimizdir. Dolayısıyla aramızdaki kopmaz ve ayrılmaz bağların, hiçbir güç tarafından kopartamayacağına yönelik bir siyasettir. ve o siyaset milli bir siyasettir diye konuştu.

Tatar, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesindeki konferansın ardından Yunus Emre Camii ve Türbesi ile Hazreti Mevlana'nın annesi ve kardeşlerinin türbesi bulunan Aktekke camisini ziyaret etti. Tatar, daha sonra kentten ayrıldı. (DHA)

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Cumhurbaşkanı Tatar, Hazreti Mevlana'nın annesinin kabrini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Tatar, Hazreti Mevlana'nın annesinin kabrini ziyaret etti KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Karaman'da konuştu Açıklaması KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Karaman'da konuştu Açıklaması
Kaynak: DHA

Kıbrıs, Tatar, SİHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'İHA VE SİHA'LARIN UÇMASINI İSTEMİYORLAR' - Son Dakika

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