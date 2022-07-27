Cumhurbaşkanı Tatar, Osmaniye'de "Kıbrıs'ta Türklerin Varoluş Mücadelesi" konulu konferans verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından düzenlenen "Kıbrıs'ta Türklerin Varoluş Mücadelesi" konulu konferansta konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde düzenlenen "Kıbrıs'ta Türklerin Varoluş Mücadelesi" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konferans Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlileri tarafından verilen müzik dinletisi ile devam etti. Osmaniye Korkut Ata Üniversite Senatosu tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, "Bölgesel Barışa ve KKTC'nin Varoluş Mücadelesine" katkılarından dolayı "Fahri Doktora" belgesi takdimi yapılmasının ardından başlayan konferansta Cumhurbaşkanı Tatar, katılımcılara Kıbrıs'ın tarihinden bahsetti.

Rum-Yunan ikilisinin İngiliz sömürge yönetimi başlamadan Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması için çeşitli eylemlere giriştiğini belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs fethedildikten sonra 300 yıldan fazla bizlerin ataları tarafından yönetilmiş. 1571'de Karaman'dan, Konya'dan, Osmaniye'den insanlarımızın Kıbrıs'a gitmesi ve çoğalmasıyla Kıbrıs Türk halkı halk olarak Kıbrıs'taki hakkımızın, hukukumuzun ve egemenliğimizin bir bakıma temelini atmış oldular. Maalesef 3 asırdan sonra Osmanlı Devleti'nin içerisinde bulunduğu sıkıntılı şartlardan dolayı İngiltere Osmanlı'ya yaklaşarak Çanakkale Savaşları'ndan dolayı ilhak etmesi ve Lozan Antlaşması ile bir takım maddelerin orada Türkiye Cumhuriyeti, eğer Kıbrıs'ta günün birinde statü değişikliği olacaksa yani İngiltere Adayı terk ederse Kıbrıs'ın geleceğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin söz hakkı olacaktır. Bu bizler için önemli teminattır. Nitekim öyle de oldu. Ama şımaran Rum-Yunan ikilisi İngiliz sömürge yönetimi başlamadan bile Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması için çeşitli eylemlere başladı" diye konuştu.

Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'un KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a çeşitli hediyeler vermesiyle konferans sona erdi.

(Selçuk Kaya/İHA)