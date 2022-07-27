KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye'de - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye'de

27.07.2022 14:11

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye'ye geldi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye'ye geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk olarak Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Erdinç Yılmaz tarafından karşılanan Tatar, tören mangasını selamladı. Cumhurbaşkanı Tatar, milletvekilleri ve il protokolü ile selamlaştıktan sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Makamda gerçekleşen görüşmede Vali Erdinç Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ziyaret anısına, kök boyası ile yapılan Karatepe kilimi, üzerinde ismi yazılı kılıç ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Osmaniye'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bizim Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk halkı olarak barış ve huzur içerisinde yaşamak en büyük temennimizdir. Dolayısıyla biz Rum komşularımıza da her zaman doğru mesaj vermeye çalışıyoruz. 50 yıldan fazla federal temelde bir anlaşma için çok müzakere yapılmıştır. Hem bizlerin liderliği hem Türkiye Cumhuriyeti iyi niyetini ortaya koymuştur. Son olarak anlam planı ve 2017'de nelerin yaşandığını ulusumuz, milletimiz çok iyi bilmektedir. Ama hiçbir zaman karşılık bulamadık. Çünkü Rum ve Yunan ikilisinin niyeti her zaman Kıbrıs'ın tekrar nasıl bir Helen Adası olabileceği noktasında o niyetlerini hiçbir zaman gizlemediler. Biz de bunun idraki ve bilinci içerisinde artık yeni bir siyaset başlattık. Türkiye Cumhuriyeti bu konuda bize tam destek vermiştir" dedi.MEHTER TAKIMI İLE KARŞILANDICumhurbaşkanı Ersin Tatar, daha sonra Osmaniye Belediyesi'ni ziyaret etti. Mehter marşı eşliğinde Belediye Başkanı Kadir Kara ve belediye meclis üyeleri tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra başkanlık makamına geçti. Çeşitli hediye takdiminin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'ta nihai bir anlaşma olacaksa bugün olduğu gibi iki ayrı devlet vardır. Güneydeki Rum devletidir. Artık Kıbrıs Cumhuriyeti bizleri temsil etmez. Orası bir Rum devletidir. Rum Cumhuriyeti'ne dönüşmüştür. Kuzeydeki devlet, Türklerin devletidir ve sonuna kadar Kıbrıs'ta iki ayrı bağımsız devletin yan yana iş birliğiyle ancak bir anlaşmanın olabileceğini bütün dünyaya Türkiye'nin de desteğiyle duyurmaya çalışıyoruz. Belki şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bazı ülkeler tanıyamayabilir. Ama bizim için değerli kardeşlerim en önemlisi nedir biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin tanımasıdır. Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyor ve her geçen gün münasebetlerimiz gelişmektedir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, belediye ziyaretinin ardından yaya olarak geldiği Şehitler Anıtı'nı, karşısında bulunan Kıbrıs Şehidi Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu parkını ve Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Ersin Tatar, Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi'ni ziyaret edip, burada yerel basınla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Tatar, ardından, 39. Mekanize Tugay Komutanlığı Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Kışlası'nı ziyaret etti.


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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Mutlaka Kıbrıs'ın geleceğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin söz hakkı olacaktır' KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Mutlaka Kıbrıs'ın geleceğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin söz hakkı olacaktır' KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Mersin'de
Kaynak: DHA

Ersin Tatar, Osmaniye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye'de - Son Dakika

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