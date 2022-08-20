KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, YEE Başkanı Ateş'i kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, YEE Başkanı Ateş'i kabul etti

20.08.2022 10:42
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, YEE Başkanı Ateş'i kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Şeref Ateş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Şeref Ateş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının kendi sesini farklı ülkelerde YEE aracılığıyla duyurmaya başladığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının izolasyonlara rağmen her alanda ilerlemeye devam ettiğini belirten Tatar, YEE'nin gerçekleştirdiği faaliyetlere mümkün olduğunca katıldığını dile getirdi.

Tatar, KKTC'nin bir devlet olduğunu ve karşı tarafın bunu görmezden geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türküne her türlü saldırıyı yapmış bir zihniyetle karşı karşıyayız. Burada sürdürülebilir bir yapının oluşması için karşı tarafın herhangi bir gayreti yoktur. Bizi bu Ada'da azınlığa düşürmek istemektedirler. Biz, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle kendi yapımızı güçlendirmekteyiz. Kıbrıs Türk gençliğinin farklı etkinliklere katılması, onlara moral ve motivasyon sağlayacaktır."

"Türkiye Cumhuriyeti bizi her zaman desteklemektedir"

KKTC'li gençlerle gurur duyduklarının altını çizen Tatar, bütün sıkıntılara karşın KKTC'yi tanıtmak adına çalışan, mücadele eden bir halk olduğunu ve her alanda başarı gösterildiğini belirtti.

Tatar, "Ana vatan Türkiye, farklı Türk devletlerinde yaptığı etkinliklerde de Kıbrıs Türk halkının daha iyi bir noktaya gelmesine destek olmaktadır. Ben her zaman bağımsızlığımızı savundum. Türkiye Cumhuriyeti, bizi her zaman desteklemektedir." dedi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, YEE Başkanı Ateş'i kabul etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:57 Fatih'te çırılçıplak sokaklarda gezen kadın mahalleliyi çıldırttı: Hemen hemen her gün soyunuyor
09:27 Finlandiya Başbakanı Marin, ülkeyi karıştıran kasedi sonrası adım attı
09:03 Ticaret Bakanlığı'ndan yeni karar! Berber, kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün kapalı olacak
08:36 Hande Yener, YouTube'da dinlenme sayısı çok görünen ancak konser veremeyen meslektaşlarıyla dalga geçti
08:33 Askere gidenlerin yürek dağlayan kazası! Ölü ve yaralılar var
08:18 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Böyle lider görülmedi, bizleri öyle çalıştırıyor ki
07:23 Kokusunu alan ayı aracın camlarını kırarak içindeki erzağı yedi
06:08 Tur otobüsü yolcu otobüsüne vurdu: Çok sayıda yaralı var
02:46 Meral Akşener'den vatandaşa tepki: Şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeye kalkışırsanız kazık yiyorsunuz
01:36 Faizi düşürmeye devam eden Merkez Bankası'ndan yeni adım! Bankalar katsayıya bağlı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 10:43:34. #1.11#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, YEE Başkanı Ateş'i kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement