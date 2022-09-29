KKTC Dışişleri Bakan Ertuğruloğlu Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsünde konuştu - Son Dakika
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KKTC Dışişleri Bakan Ertuğruloğlu Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsünde konuştu

29.09.2022 11:52
KKTC Dışişleri Bakan Ertuğruloğlu Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsünde konuştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ABD'deki temasları çerçevesinde, düşünce kuruluşu Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde Kıbrıs meselesi konulu yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ABD'deki temasları çerçevesinde, düşünce kuruluşu Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde Kıbrıs meselesi konulu yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Ertuğruloğlu, Washington'daki kordiplomatik mensupları, ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve Washington Enstitüsü araştırmacılarının katıldığı söz konusu toplantıda, Kıbrıs meselesinin çeşitli boyutlarını ele aldı ve Ada'da iki devletli çözümün sağlayacağı faydaları anlattı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC Dışişleri Bakan Ertuğruloğlu Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsünde konuştu - Son Dakika

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