KKTC Dışişleri Bakan Ertuğruloğlu Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsünde konuştu

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Ertuğruloğlu, Washington'daki kordiplomatik mensupları, ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve Washington Enstitüsü araştırmacılarının katıldığı söz konusu toplantıda, Kıbrıs meselesinin çeşitli boyutlarını ele aldı ve Ada'da iki devletli çözümün sağlayacağı faydaları anlattı.

Kaynak: AA

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