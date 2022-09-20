KKTC'den ABD'nin silah ambargosunu kaldırdığı Rum kesimine tepki Açıklaması - Son Dakika
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KKTC'den ABD'nin silah ambargosunu kaldırdığı Rum kesimine tepki Açıklaması

20.09.2022 18:20
KKTC'den ABD'nin silah ambargosunu kaldırdığı Rum kesimine tepki Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının Rum yetkililer tarafından memnuniyetle karşılanmasının "şaşırtıcı" olmadığını belirterek, "Bu memnuniyeti, Kıbrıs Türk halkını...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının Rum yetkililer tarafından memnuniyetle karşılanmasının "şaşırtıcı" olmadığını belirterek, "Bu memnuniyeti, Kıbrıs Türk halkını geçmişte yok etmeyi planlayan Rum liderliğinin Kıbrıs Türk halkına karşı düşmanlıktan vazgeçemediğinin açık bir işaretidir." ifadesini kullandı.

Yazılı açıklama yapan Ertuğruloğlu, GKRY Dışişleri ve Savunma Bakanlarının, ABD'nin, GKRY'ye uyguladığı silah satış kısıtlamasını tamamen kaldırma kararına ilişkin yaptıkları açıklamaların silahlanmaya ne denli hevesli olduklarını gösterdiğini kaydetti.

Ertuğruloğlu, "Ada'da adil, kalıcı ve gerçekleri temel alan bir anlaşmayı reddetmeye devam eden GKRY liderliğinin ABD tarafından silahlandırılması kararından son derece memnun olması şaşırtıcı değildir. Bu memnuniyeti, Kıbrıs Türk halkını geçmişte yok etmeyi planlayan Rum liderliğinin Kıbrıs Türk halkına karşı düşmanlıktan vazgeçemediğinin açık bir işaretidir." ifadelerini kullandı.

"Rum yetkilileri aklıselime davet ediyoruz"

ABD'nin bu kararla, Kıbrıs'ta olası bir anlaşmaya yönelik çabaların tabutuna bir çivi daha çaktığını kaydeden Ertuğruloğlu, silahlanma yarışına yol açacak bu kararın, Doğu Akdeniz'de huzur ve istikrar ortamına da zarar verdiğini vurguladı.

Ertuğruloğlu, "Kıbrıs Türk halkı, ABD'nin silah satış kısıtlamasını tamamen kaldırarak öldürücü silahların dahi GKRY'ye ihracatına izin vermesini kendi varlığına bir tehdit olarak görmektedir. Rum yetkilileri aklıselime davet ediyor, gerginliğe neden olacak eylemlerden imtina etmesini bekliyoruz. Garantör ülke Türkiye, tıpkı 20 Temmuz 1974'de olduğu gibi, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini temin edecek mukabil adımlar atmaktan çekinmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, 17 Eylül'de GKRY'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararı almıştı.

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Kaynak: AA

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