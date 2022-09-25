Ertuğruloğlu, "Washington Institute for Near East Policy" isimli düşünce kuruluşunun yuvarlak masa toplantısında Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri değerlendirecek ayrıca Washington'da gazetecilerle de bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ertuğruloğlu ile Bayramov, görüşmede KKTC-Azerbaycan ilişkileri ve Kıbrıs konusuna ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Washington, New York, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile New York'ta görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.