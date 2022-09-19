Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ertuğruloğlu'nun, muhatabına dost ve kardeş ülke Pakistan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde KKTC'ye vermekte olduğu destek ve gösterdiği dayanışma için teşekkür ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ile görüştü - Son Dakika

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