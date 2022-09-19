KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ile görüştü - Son Dakika
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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ile görüştü

19.09.2022 22:26
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile New York'ta görüştüBakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ertuğruloğlu'nun, muhatabına dost ve kardeş ülke Pakistan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile New York'ta görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ertuğruloğlu'nun, muhatabına dost ve kardeş ülke Pakistan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde KKTC'ye vermekte olduğu destek ve gösterdiği dayanışma için teşekkür ettiği belirtildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilerek ileriye götürülmesi konusunda mutabık kalındığı da kaydedildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ile görüştü - Son Dakika
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