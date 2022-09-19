KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile New York'ta görüştü
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ertuğruloğlu'nun, muhatabına dost ve kardeş ülke Pakistan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde KKTC'ye vermekte olduğu destek ve gösterdiği dayanışma için teşekkür ettiği belirtildi.
Görüşmede iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilerek ileriye götürülmesi konusunda mutabık kalındığı da kaydedildi.
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