ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den: Ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz - Son Dakika
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ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den: Ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz

30.09.2022 19:10

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasıyla ilgili karara Türkiye'den sonra bir açıklama da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldi. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Rumların, ABD'nin silah ambargosunu kaldırmasının ardından yapacakları silahlanma faaliyetlerine, ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ardından Kıbrıs adasındaki gerginlik her geçen gün tırmanıyor. Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkını korumak için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade etmesinin ardından bir açıklama da KKTC cephesinden geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Rumların, ABD'nin silah ambargosunu kaldırmasının ardından yapacakları silahlanma faaliyetlerine, ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı. Bakan Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Rumların, Kıbrıs Türklerini, 16 Ağustos 1960'ta kurulun ortaklık cumhuriyetinden 1963'te silah zoruyla atarak gasbettikleri "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin kuruluş yıl dönümünü, ABD'nin Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosunu resmen kaldırdığı güne de denk gelen 1 Ekim'de sözde "bağımsızlık günü" adıyla kutlamaya hazırlandığını belirtti.

"TARİHİ GERÇEKLERİ ÇARPITIYORLAR"

Rum yönetiminin, ortak cumhuriyetin kuruluş tarihini, iki eşit egemen halkın ortaklığını yansıttığından 16 Ağustos'u kuruluş günü kabul etmeyerek 1 Ekim tarihini uydurduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, "Rum yönetimi, her zaman yaptığı gibi tarihi gerçekleri çarpıtıyor. Ne kadar çırpınsalar da Ada'daki tarihi gerçekleri değiştiremezler." ifadelerini kullandı.

"AĞIR SİLAHLANMA BÖLGEDEKİ İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR"

Ertuğruloğlu, "Güney Lefkoşa'da yarın düzenlenecek sahte bağımsızlık günü törenine Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros'ın da katılıyor olması iki ülkenin askeri alanda bütünleşme ve silahlanma politikalarının bir göstergesidir. Kıbrıs Türk halkına karşı öteden beri insan haklarına, hukuka ve adalete aykırı tutum sürdüren; Kıbrıs Türklerine toplu katliamlar yapan ve egemenliğini Kıbrıs'ın tamamına yayma politikasını sürdüren Rum yönetimi, ağır silahlanma faaliyetleriyle Kıbrıs Adası ve bölgemizde istikrarı tehdit eden yegane unsurdur." değerlendirmesinde bulundu.

"PAPAZLARA ATIŞ TALİMİ YAPTIRDILAR"

Rum yönetiminin, Ada'yı yıllardır silah deposu haline getirdiğini kaydeden Ertuğruloğlu, ABD'nin silah ambargosunu kaldırması ile Rumların daha çok silah yığınağı yapacağını da belirtti. Ertuğruloğlu, bir sür önce papazlara atış talimi yaptıran Rum Savunma Bakanlığının, bu kez de Rum milletvekillerine atış talimi yaptırdığı görüntülerin kamuoyuna yansıdığını anımsatarak, tüm bu kışkırtıcı ve gerginliği artırıcı faaliyetlerin hedefinin Kıbrıs Türkleri olduğunun altını çizdi.

"TÜRKİYE İLE BİRLİKTE MİSLİYLE KARŞILIK VERECEĞİZ"

Bakan Ertuğruloğlu, şöyle devam etti: "Rum tarafını, bir kez daha, gerginliği artırıcı faaliyetlerden uzak durmaya, silahlanmalarının geçmişte Ada'yı kan gölü haline getirdiğini ve sonuçları ile karşı karşıya kaldığını hatırlatarak aklıselime davet ediyoruz. Güney Kıbrıs'ın artan silahlanma faaliyetleri Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin hayati derecede önemini ve vazgeçilmezliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Kıbrıs'ta ve bölgedeki hak ve çıkarlarımızı tek dayanağımız ana vatan Türkiye ile savunacağız ve birlikte gerekli tüm önlemleri almaktan çekinmeyeceğiz. Rumların, ABD'nin silah ambargosunu kaldırmasının ardından yapacakları silahlanma faaliyetlerine, ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz."

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Kaynak: AA

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