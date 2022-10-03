KKTC'den ABD'nin GKRY'yi ortak askeri programa dahil etmesine tepki Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) bağlı Rum Milli Muhafız Ordusunu New Jersey Eyaleti Milli Muhafızı ile eşleştirmesine ilişkin "Her daim tekrar ettiğimiz gibi bu tür olaylar, Türkiye'nin Ada'daki etkin ve fiili garantörlüğünün ne kadar haklı ve vazgeçilmez olduğunun bir kez daha tescilidir." ifadesi kullanıldı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, GKRY'nin ABD Savunma Bakanlığınca "Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programı" kapsamına dahil edilmesi amacıyla Rum Milli Muhafız Ordusunun New Jersey Eyaleti Milli Muhafızı ile eşleştirildiğini duyurmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

GKRY'ye 1987'den bu yana uyguladığı silah ambargosunu tamamen kaldırdığını kısa süre önce açıklayan ABD yönetiminin bu uygulamayla KKTC ve Türkiye'ye yönelik tahrikkar tutumunu devam ettirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Daha geçtiğimiz günlerde kaldırılan silah ambargosunun ardından savunma alanında yapılan bu iş birliği açıklaması, Ada ve bölgedeki gerginliği tırmandırmaktan başka bir amaç gütmemektedir. GKRY'nin askeri ve siyasi alanda ABD yönetimince desteklenmesi ve cesaretlendirilmesinin tarafımızca kabul edilmesi asla mümkün değildir. ABD'nin Rum-Yunan ikilisi ile birlik olarak KKTC ve Türkiye'ye karşı dostane olmayan bir yaklaşım sergilediği değerlendirilmektedir."

"Türkiye ile birlikte savunacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın"

Açıklamada, KKTC ve Türkiye'nin bu gelişmelere izleyici kalmasının mümkün olmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"(KKTC ve Türkiye) Nitekim yetkililer, ABD'nin GKRY ve Yunanistan lehine attığı adımlar karşısında Türkiye'nin güvenliğini ve Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için gerekli adımları kararlılıkla atacaklarını dünyaya duyurmuşlardır. Kıbrıs Adası'nda ve bölgedeki hak ve çıkarlarımızı tek dayanağımız ve koruyanımız olan ana vatan Türkiye ile birlikte savunacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın."

ABD'nin, KKTC ve Türkiye'yi kendisinden uzaklaştırmak ve halihazırda hassas olan dengeleri, Rum tarafı ve Yunanistan lehinde değiştirme niyetinde olduğunun anlaşıldığına dikkat çekilen açıklamada, Washington yönetimi sağduyu ile hareket etmeye davet edildi.

Açıklamada, Ada'da ve bölgede huzur ortamını tesis etmek ve sürdürmek için taraflar diyalog ve iş birliği yapmaya çağırılarak, "Her daim tekrar ettiğimiz gibi bu tür olaylar, Türkiye'nin Ada'daki etkin ve fiili garantörlüğünün ne kadar haklı ve vazgeçilmez olduğunun bir kez daha tescilidir." değerlendirmesinde bulunuldu.