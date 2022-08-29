KKTC, BM Barış Gücü'nden 2 kişinin plajda taşkınlık yapmasını "kuvvetle" protesto etti - Son Dakika
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KKTC, BM Barış Gücü'nden 2 kişinin plajda taşkınlık yapmasını "kuvvetle" protesto etti

29.08.2022 19:22
KKTC, BM Barış Gücü'nden 2 kişinin plajda taşkınlık yapmasını "kuvvetle" protesto etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne (BMBG) mensup iki personelin KKTC'deki plajda taşkınlık yapması ve hasara sebep olmasını "kuvvetle" protesto etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne (BMBG) mensup iki personelin KKTC'deki plajda taşkınlık yapması ve hasara sebep olmasını "kuvvetle" protesto etti.

Dışişleri Bakanlığı, Gazimağusa'daki bir plajda hasara ve şikayete neden olan BMBG mensubu iki personel ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Önceki gün Gazimağusa kentindeki bir plajda hasara ve şikayete neden olan Ada'da konuşlu BMBG mensubu iki personel ile ilgili olarak BM Barış Gücü yetkilileri, bugün bakanlığımıza davet edilmiştir. Olay, Bakanlığımız tarafından kuvvetle protesto edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Bakanlık yetkililerinin, muhataplarından, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ile istişareli olarak olayın ciddiyetle araştırılmasını ve işletmeye verilen zararın gecikmeden karşılanmasını istediği kaydedilen açıklamada, verilen zararın karşılanmasına ilişkin KKTC'li işletmecinin dilekçesinin de BM yetkililerine iletildiğine değinildi.

Açıklamada, "Görüşmede, BM Barış Gücü'nün ülkemizde misafir olarak bulunduğu ve ülkemizin kural ve yasalarına uymaları gerektiği hatırlatılmıştır. Bu olay, esasen, KKTC'nin, BM ve ülkemiz arasında BMBG'nin topraklarımızdaki faaliyetlerini düzenleyen yasal bir anlaşmaya varılmasına ilişkin ısrarında ne denli haklı olduğunu kanıtlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, BMBG mensubu iki personelin KKTC'de bir plajda taşkınlık yaptıklarına ilişkin iddianın araştırılması talimatını vermişti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC, BM Barış Gücü'nden 2 kişinin plajda taşkınlık yapmasını 'kuvvetle' protesto etti - Son Dakika

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