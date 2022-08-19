KKTC, Kıbrıs'ta sadece GKRY'nin tanınmasının "adaletten yoksunluk olduğunu" belirtti - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC, Kıbrıs'ta sadece GKRY'nin tanınmasının "adaletten yoksunluk olduğunu" belirtti

19.08.2022 13:11
KKTC, Kıbrıs'ta sadece GKRY'nin tanınmasının "adaletten yoksunluk olduğunu" belirtti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'ta resmi olarak sadece Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) tanınmasının, ahlaki değerden ve adaletten yoksunluk olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'ta resmi olarak sadece Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) tanınmasının, ahlaki değerden ve adaletten yoksunluk olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "GKRY Dışişleri Bakanlığı, ahiren yaptığı açıklamasında, KKTC ve ana vatan Türkiye'ye karşı mesnetsiz iddialarda bulunduğu" kaydedildi.

GKRY'nin, mağdur edebiyatı yaparak tüm suçlular gibi geçmiş günahlarını aklamaya çalıştığı belirtilen açıklamada, Rum Dışişleri Bakanlığının, Rum liderliğinin 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'ni silah zoruyla yıktığını, Kıbrıs Türk halkını anklavlara kapatarak barbarca muameleye maruz bıraktığı 11 yıllık bir dönem ile Ada'yı Yunanistan'a bağlamayı hedefleyen askeri darbeyi unutturmaya çalıştırdığı ifade edildi.

Açıklamada, "Ada'daki tek işgal, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Rum liderliği tarafından işgal edilmesidir. Rum tarafınca devletsiz bırakılan Kıbrıs Türk halkı, kendi geleceğini tayin etme hakkını kullanarak KKTC'yi kurmuştur. Hukukun üstünlüğüne inanan laik Kıbrıs Türk halkının bir devleti, demokratik yollarla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı, meclisi ve hükümeti vardır. GKRY, Kıbrıs Türk halkını hukuken ve fiilen temsil etmemektedir. Sadece GKRY'nin tanınması ahlaki değerden ve adaletten yoksunluktur." denildi.

GKRY'nin, Kıbrıs konusuna ilişkin paradigmanın değiştiğinin halen farkında olmadan ve gerçeklerden kopuk bir siyaset takip ettiği vurgulanan açıklamada, "siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu federal bir çözüm modelini" birçok kez akamete uğratmasıyla Rum tarafının bu modele sahte bağlılığını da açıkça gösterdiği belirtildi.

Bu riyakarlığın Rum liderliğinin günlük siyasetinin bir parçasını haline geldiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rum tarafının, bir taraftan Kıbrıs Türklerinin sosyoekonomik gelişimini insanlık dışı izolasyonlarla engellemesi, diğer taraftan ise dünyaya açılan tek kapımız olan Türkiye ile diplomatik ve ekonomik ilişkilerimizin derinleşmesinden şikayet etmesi, bu riyakarlığın örneklerinden sadece biridir. Kıbrıs'ta iki devletin egemen eşitliklerine dayalı çözüm seçeneği, Rum Dışişleri Bakanlığının iddia ettiğinin aksine bir dayatma değil tek gerçekçi ve sürdürülebilir seçenektir. 50 yılı aşkın süre Kıbrıs'ta bir reçete olarak sunulan ancak bir seçenek olarak halihazırda tüketilmiş olan federal çözüm modelinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin halen ısrar etmesi ise bir dayatmadır. Kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir anlaşmaya, resmi müzakerelere başlamadan önce, KKTC'nin egemen eşitliğinin teyit edilmesi ile varılabilecektir."

YORUMLAR
500
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price'a soruldu: Türklere neden bu kadar geç vize veriyorsunuz? ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price'a soruldu: Türklere neden bu kadar geç vize veriyorsunuz? Pakistan'dan Cammu Keşmir'deki seçimlerde bölge dışından oy kullanma adımına tepki Pakistan'dan Cammu Keşmir'deki seçimlerde bölge dışından oy kullanma adımına tepki
Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC, Kıbrıs'ta sadece GKRY'nin tanınmasının 'adaletten yoksunluk olduğunu' belirtti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:07 Hayvan severler ayakta! Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteriliyor
16:01 Oyuncu Hacı Ahmet Ak, aklından çıkaramadığı rolünü anlattı: Selda Bağcan rolü çok güzeldi
15:51 Southampton'ın sahibi Göztepe'nin çoğunluk hissesini aldı! Sosyal medyadan mesaj gecikmedi
15:36 Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamını hackletip şantaj yaptığı görüntüler çıktı
15:15 İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı "hayatı yalan olan adama bedel ödetin" çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin
15:54 CHP'li Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Yakında geliyor, kardeşim Esad
14:52 Alev topuna dönen lüks otomobilden son anda çıkarıldılar
14:51 Cani kocanın vahşi bir şekilde öldürüp gömdüğü kadının cesedini "Baron" buldu
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 16:27:00. #1.13#
SON DAKİKA: KKTC, Kıbrıs'ta sadece GKRY'nin tanınmasının "adaletten yoksunluk olduğunu" belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement