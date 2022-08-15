KKTC Dışişlerinden Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a "Kıbrıs Barış Harekatı" cevabı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC Dışişlerinden Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a "Kıbrıs Barış Harekatı" cevabı Açıklaması

15.08.2022 19:14
KKTC Dışişlerinden Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a "Kıbrıs Barış Harekatı" cevabı Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasıyla ilgili açıklamasına verdiği yanıtta, "Kıbrıs Barış Harekatı, Ada'nın Yunanistan'a bağlanmasını önlediği gibi hem Türklerin hem Rumların can...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasıyla ilgili açıklamasına verdiği yanıtta, "Kıbrıs Barış Harekatı, Ada'nın Yunanistan'a bağlanmasını önlediği gibi hem Türklerin hem Rumların can güvenliğini sağlamış meşru bir harekattır." ifadeleri yer aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının yıl dönümü vesilesiyle Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın sosyal medya hesabından açıklama yaptığı hatırlatılarak, "Dendias, bu açıklamayla Rum-Yunan ikilisinin tarihte bıraktıkları kara lekeyi unutturmaya, tarihi ve yasal gerçekleri çarpıtmaya çalışmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Akritas Planı çerçevesinde Kıbrıs Türk halkına karşı Rum çetelerinin gerçekleştirdiği katliam ve saldırılar sonucu Kıbrıs Türklerinin 103 köyü terk etmek zorunda kaldığı anımsatılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün bu katliamlar karşısındaki çaresizliğinin halen hafızalardaki yerini koruduğu kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dendias, diğer tüm Yunan ve Rum yetkililer gibi, bu katliamlar hiç olmamış gibi davranmakta, bu şekilde tarihlerindeki bu kara lekeyi aklamaya çalışmaktadır. Ada'yı Yunanistan'a bağlamak amacıyla Yunan cuntasının desteğiyle başlatılan darbe, Ada'da gerçekleştirilen tek işgal hareketidir. Kıbrıs Barış Harekatı, Ada'nın Yunanistan'a bağlanmasını önlediği gibi hem Türklerin hem Rumların can güvenliğini sağlamış meşru bir harekattır.

Dendinas'ın, ana vatan Türkiye'nin meşru müdahalesine ilişkin mesnetsiz iddiası, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin hiçbir kararında yer almamaktadır. Dendias'ın tüm çabasının, gerçekleri çarpıtmaya ve uluslararası toplumu yanıltmaya yönelik olduğu görülmektedir."

Ada'daki mevcut huzur ve sükunet ortamının Türkiye'nin gerçekleştirdiği meşru harekatla sağlandığı vurgulanan açıklamada, Kıbrıs'ta iyi komşuluk içerisinde yaşayacak iki egemen, eşit devletin kabulünün en gerçekçi çözüm modeli olduğu hatırlatıldı.

Dendias, kişisel Twitter hesabından dün yayımladığı mesajlarda, Türkiye'nin 1974'te Kıbrıs'a müdahalesini "yasa dışı işgal" olarak tanımlamıştı.

YORUMLAR
500
Dışişlerinden, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a Kıbrıs cevabı Açıklaması Dışişlerinden, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a Kıbrıs cevabı Açıklaması Casus yazılım 'Predator'un ev sahiplerinden Kıbrıs Rum kesimi de tartışmalara katıldı Casus yazılım 'Predator'un ev sahiplerinden Kıbrıs Rum kesimi de tartışmalara katıldı
Kaynak: AA

Kıbrıs Barış Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Dışişlerinden Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a 'Kıbrıs Barış Harekatı' cevabı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:31 Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 19:14:44. #1.12#
SON DAKİKA: KKTC Dışişlerinden Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a "Kıbrıs Barış Harekatı" cevabı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement