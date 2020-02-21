Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KTTC) Başbakanı Kayseri Üniversitesi'nde - Son Dakika
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KTTC) Başbakanı Kayseri Üniversitesi'nde

7 saat önce

Kayseri Üniversitesi'nin davetlisi olarak Kayseri'ye gelecek olan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Mavi Vatanda KKTC'nin Rolü" konulu konferans verecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KTTC) Başbakanı Kayseri Üniversitesi'nde, System.String[]

Kayseri Üniversitesi'nin davetlisi olarak Kayseri'ye gelecek olan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Mavi Vatanda KKTC'nin Rolü" konulu konferans verecek.


KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 4 Mart 2020 Çarşamba günü Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) 15 Temmuz Yerleşkesinde "Mavi Vatanda KKTC'nin Rolü" konulu konferans verecek.


"Mavi Vatanda KKTC'nin Rolü" konulu konferans hakkında bilgiler veren Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda en büyük destekçisi olmasının önemine işaret ederek, Doğu Akdeniz'de gelinen mevcut süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin üstlendiği role ve stratejik öneme tek millet iki devlet konumunda olan Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak milli menfaatlerine vurgu yaptı.


Prof. Dr. Karamustafa, "Ülkemiz ile KKTC arasındaki ikili ilişkileri her iki ülkenin her alandaki çıkar ve haklarını koruyup gözeterek ilerletmelerinde gerekli olan her türlü desteğin doğal müttefik olmanın bir sonucu olarak değerlendirilmesi ve özetlenmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerek müzakere masasında gerekse uluslararası platformlarda Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını korumak için her dönem desteğini ortaya koymuştur ve koymaktadır da. Kıbrıs Türküne uygulanan haksız izolasyonların son bulması ve uluslararası camia nezdinde Kıbrıs Türk tarafının sesinin duyulması yönünde oluşturulmuş politikalar da yakın işbirliği içinde ilerletilmelidir.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Başbakanı Sayın Ersin Tatar, üniversitemizde vereceği konferansta başta üniversitemiz gençlerini, personelimizi ve kamuoyunu, milli dava olan Kıbrıs konusunda en iyi şekilde bilgilendireceklerdir. KKTC Başbakanı Sayın Ersin Tatar'a şimdiden Üniversitemizi ve şehrimizi onurlandıracağı için teşekkür ediyoruz" dedi.


Rektör Karamustafa, bu organizasyonun her aşamasında emeği geçen ve geçecek olanlara da şimdiden teşekkür etti. - KAYSERİ

Ersin Tatar, Kayseri, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:07 Kaynak: İHA
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