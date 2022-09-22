KKTC'de askeri bölgeyi fotoğraflamakla yargılanan Rumla ilgili nihai karar 27 Eylül'de verilecek - Son Dakika
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KKTC'de askeri bölgeyi fotoğraflamakla yargılanan Rumla ilgili nihai karar 27 Eylül'de verilecek

22.09.2022 15:45
KKTC'de askeri bölgeyi fotoğraflamakla yargılanan Rumla ilgili nihai karar 27 Eylül'de verilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), "1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi fotoğraflamak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşı A.S. ile ilgili nihai karar 27 Eylül'de açıklanacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), "1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi fotoğraflamak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşı A.S. ile ilgili nihai karar 27 Eylül'de açıklanacak.

Tutuklu A.S. hakkındaki davanın duruşması Lefkoşa'daki Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesi'nde yapıldı.

Yargıç, sanık hakkındaki nihai kararın 27 Eylül'de açıklanmasına, A.S'nin bu süre zarfında 5 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Askeri yasak bölgeyi fotoğraflama suçunu kabul eden A.S, İskele Kaza Mahkemesi'nde de "2 telsizin gerekli mercilerden izin almadan kullanılması" suçlamasıyla yargılanmıştı. A.S, bu davadan 3 yıl boyunca sükunu koruyacağı şartıyla 30 bin liralık kefaletle serbest bırakılmıştı.

Mahkemenin önceki oturumunda, A.S'nin üzerinden içerisinde KKTC'deki bölgelerin de yer aldığı 9 harita, telsiz, fotoğraf makinesi ve diğer elektronik materyallerin çıktığı da belirtilmişti. Şahsa ait 75 klasörden oluşan 21 bin 775 verinin incelenmesinin sürdüğü kaydedilmişti.

Tutuklama 30 Ağustos'ta gerçekleşti

KKTC'de 26 Ağustos'ta bir otelde konaklayan A.S, daha sonra Kıbrıs Rum kesimine geçmişti.

Temizlik görevlisinin odasında bir telsiz bularak polise haber vermesiyle aranmaya başlayan A.S, 30 Ağustos'ta KKTC'ye yeniden giriş yaparken tutuklanmıştı.

A.S. ilk sorgusunda da askeri bölgelerin fotoğraflarını çektiğini itiraf etmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC'de askeri bölgeyi fotoğraflamakla yargılanan Rumla ilgili nihai karar 27 Eylül'de verilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC'de askeri bölgeyi fotoğraflamakla yargılanan Rumla ilgili nihai karar 27 Eylül'de verilecek - Son Dakika
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