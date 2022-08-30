KKTC'de Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı - Son Dakika
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KKTC'de Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

30.08.2022 22:32
KKTC'de Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin ev sahipliğinde Büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu askeri yetkililer, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Başçeri, resepsiyonda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajını okudu.

Başçeri, konuşmasında, "Kurtuluş Savaşı'nın yapıldığı yıllarda kalbi Anadolu ile atan Kıbrıs Türkü ile birlikte 100 yıl sonra aynı heyecanla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı birlikte kutluyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Resepsiyonda katılımcılara ikramda bulunuldu.

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Kaynak: AA

Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı - Son Dakika

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