Türkiye 'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin ev sahipliğinde Büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar , Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel , bakanlar, milletvekilleri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk , Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu askeri yetkililer, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KKTC'de Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.