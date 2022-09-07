KKTC'de casusluk şüphesiyle yargılanan Rum vatandaşın tutukluluk süresi uzatıldı - Son Dakika
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KKTC'de casusluk şüphesiyle yargılanan Rum vatandaşın tutukluluk süresi uzatıldı

07.09.2022 13:26
KKTC'de casusluk şüphesiyle yargılanan Rum vatandaşın tutukluluk süresi uzatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) casusluk şüphesiyle tutuklu yargılanan Güney Kıbrıs Rum Kesimi vatandaşı A.S'nin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) casusluk şüphesiyle tutuklu yargılanan Güney Kıbrıs Rum Kesimi vatandaşı A.S'nin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.

Tutuklu A.S. hakkındaki davanın duruşması Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde yapıldı.

Mahkemede, casusluk suçlamasıyla yargılanan A.S'yle ilgili iddialar ve avukatının savunmasının dinlenmesinin ardından, tahkikatın sürdüğü gerekçesiyle 8 gün ek tutukluluk talep edildi.

Yargıç, kimlik tespiti yapılacak şahıslar, incelenecek emareler, yapılacak tutuklamalar ve sorgulanacak kişiler bulunduğunu, zanlının serbest kalması durumunda aranacak ve aranmakta olan şahıslara müdahale edebileceğinden ve incelenecek dosyalardan ötürü A.S'nin 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

A.S. ile ilgili dava, 15 Eylül'de Lefkoşa'daki Askeri Mahkeme'de görüşülmeye devam edecek.

Şüphelinin üzerinden 9 harita çıktı

Şüphelinin üzerinden içerisinde KKTC'deki bölgelerin de yer aldığı 9 haritanın çıktığı belirtildi. Bu haritalardan ikisi üzerinde KKTC'deki askeri bölgelerin işaretli olduğu ifade edildi. Şahsın, telefonu ile de görüntü alınmasının yasak olduğu askeri bölgeleri fotoğrafladığı kaydedildi.

Şüphelinin üzerinden 2 hafıza kartı, ses kayıt cihazı, GPRS cihazı ile telsizler çıktığı belirtilirken şahsa ait 21 bin 775 verinin incelemesinin sürdüğü kaydedildi.

Tutuklama 30 Ağustos'ta gerçekleşti

KKTC'de 26 Ağustos'ta bir otelde konaklayan A.S, daha sonra Kıbrıs Rum Kesimi'ne geçmişti.

Temizlik görevlisinin odasında bir telsiz bularak polise haber vermesiyle aranmaya başlayan A.S, 30 Ağustos'ta KKTC'ye yeniden giriş yaparken tutuklanmıştı.

Şüpheli ilk sorgusunda, askeri bölgelerin fotoğraflarını çektiğini itiraf etmişti.

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Kaynak: AA

Kıbrıs Rum Kesimi, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de casusluk şüphesiyle yargılanan Rum vatandaşın tutukluluk süresi uzatıldı - Son Dakika

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