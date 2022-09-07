UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, parti tüzüğü gereği genel başkanlık görevini vekaleten sürdüreceğini ve partiyi yeni genel başkanı seçmek üzere 45 gün içinde olağanüstü kurultaya götüreceğini belirtti.

İstifası için UBP'deki "iki başlı durumun" sıkıntılar oluşturmaya başlamasını gerekçe gösteren Sucuoğlu, yaptığı değerlendirmeler sonrasında istifa kararı aldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Kıbrıs, Ubp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KKTC'de UBP Genel Başkanı Sucuoğlu görevinden istifa etti - Son Dakika

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