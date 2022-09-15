KKTC'de "askeri bölgeyi fotoğraflamak" suçundan yargılanan Rum vatandaşın tutukluluğu sürecek - Son Dakika
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KKTC'de "askeri bölgeyi fotoğraflamak" suçundan yargılanan Rum vatandaşın tutukluluğu sürecek

15.09.2022 16:26

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) "1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi fotoğraflamak" ile suçlanan ve "KKTC kamuoyunda casusluk şüphesine yol açan" Güney Kıbrıs Rum Kesimi vatandaşı A.S'nin tutukluluk süresi 7 günü geçmemek kaydıyla uzatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) "1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi fotoğraflamak" ile suçlanan ve "KKTC kamuoyunda casusluk şüphesine yol açan" Güney Kıbrıs Rum Kesimi vatandaşı A.S'nin tutukluluk süresi 7 günü geçmemek kaydıyla uzatıldı.

Tutuklu A.S. hakkındaki davanın duruşması Lefkoşa'daki Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesi'nde yapıldı.

Mahkemede, KKTC sınırları içerisindeki "1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi fotoğraflamak" suçlamasıyla yargılanan A.S'yle ilgili iddialar ve avukatının savunmasının dinlenmesinin ardından tahkikatın sürdüğü gerekçesiyle 7 günü aşmamak kaydıyla tutukluluk talep edildi.

Yargıç, incelenecek emareler, serbest kalması durumunda KKTC'den ayrılabileceği ve tahkikatın sürmesi gibi gerekçelerle A.S'nin 7 günü geçmemek kaydıyla tutuklu kalmasına karar verdi.

Mahkemede, söz konusu kişinin Gazimağusa bölgesinde bulunan, fotoğraf ve görüntü çekmenin yasak olduğu askeri bölgede 5 fotoğraf çektiğini itiraf ettiği belirtildi.

A.S'nin üzerinden içerisinde KKTC'deki bölgelerin de yer aldığı 9 harita, telsiz, fotoğraf makinesi ve diğer elektronik materyallerin çıktığı da belirtildi. Şahsa ait 75 klasörden oluşan 21 bin 775 verinin incelenmesinin sürdüğü kaydedildi.

Tutuklama 30 Ağustos'ta gerçekleşti

KKTC'de 26 Ağustos'ta bir otelde konaklayan A.S, daha sonra Kıbrıs Rum Kesimi'ne geçmişti.

Temizlik görevlisinin odasında bir telsiz bularak polise haber vermesiyle aranmaya başlayan A.S, 30 Ağustos'ta KKTC'ye yeniden giriş yaparken tutuklanmıştı.

A.S. ilk sorgusunda da askeri bölgelerin fotoğraflarını çektiğini itiraf etmişti.

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Kaynak: AA

Kıbrıs Rum Kesimi, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de 'askeri bölgeyi fotoğraflamak' suçundan yargılanan Rum vatandaşın tutukluluğu sürecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC'de "askeri bölgeyi fotoğraflamak" suçundan yargılanan Rum vatandaşın tutukluluğu sürecek - Son Dakika
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