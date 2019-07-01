Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 'Rus yapımı füze' düştü
1 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'nın Taşkent mevkine ilk belirlemelere göre füze olduğu açıklanan bir cisim düştü, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:08
'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'nın Taşkent
mevkine ilk belirlemelere göre füze olduğu açıklanan bir cisim düştü, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Patlamanın etkisiyle yangın çıkan kırsal bölgeye ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı. Patlamanın sesi çevre sakinleri arasında büyük paniğe sebep olurken, polis ve askeri ekipler düşen cismi incelemeye aldı. Uzmanlar düşen cismin üzerinde Rusça yazılar olduğunu belirtiyor.
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan "erken seçim" açıklaması
Kuzey Kıbrıs'ta İHA düştü: Saldırı olma ihtimali üzerinde duruluyor
Kuzey Kıbrıs'a düşen cisimle ilgili Suriye'den açıklama geldi: S-200 füzesi
Japon balıkçılar 33 yıl sonra ilk kez ticari balina avına çıktı