Son Dakika Haberleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 'Rus yapımı füze' düştü
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 'Rus yapımı füze' düştü

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'nın Taşkent mevkine ilk belirlemelere göre füze olduğu açıklanan bir cisim düştü, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 'Rus yapımı füze' düştü, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'nın Taşkent mevkine ilk belirlemelere göre füze olduğu açıklanan bir cisim düştü, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Patlamanın etkisiyle yangın çıkan kırsal bölgeye ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı. Patlamanın sesi çevre sakinleri arasında büyük paniğe sebep olurken, polis ve askeri ekipler düşen cismi incelemeye aldı. Uzmanlar düşen cismin üzerinde Rusça yazılar olduğunu belirtiyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:08 
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