Yavru Vatan'da yaşayan Trabzonsporlu çocukların forma sevinci - Son Dakika

Yavru Vatan'da yaşayan Trabzonsporlu çocukların forma sevinci

10.11.2020 10:29
Yavru Vatan'da yaşayan Trabzonsporlu çocukların forma sevinci, System.String[]

1461 Soğuksuspor Başkanı ve aynı zamanda ASKF yöneticisi Coşkun Öztürk'ün organizasyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Trabzonlu ve Trabzonsporlu çocuklara Trabzonspor forması hediye edildi.

1461 Soğuksuspor Başkanı ve aynı zamanda ASKF yöneticisi Coşkun Öztürk'ün organizasyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Trabzonlu ve Trabzonsporlu çocuklara Trabzonspor forması hediye edildi.

Girne Esentepe Belediye Başkanı aslen Çaykaralı Cemal Erdoğan'ın da destek verdiği organizasyonda yaklaşık 300 çocuğa Trabzonspor forması verildi.

Beraberinde 1461 Soğuksuspor yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyetle Yavru Vatan'ı ziyaret eden Öztürk, Trabzonspor'un her yerde ve her ülkede taraftarı olduğunu kaydederek, KKTC'de forma verdikleri çocukların ve velilerin sevinçlerine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Girne Esenyurt Belediye Başkanı Cemal Erdoğan'ın destekleri ile buradaki çocukların Trabzonspor sevgisini canlı ve diri tutmak amacıyla düzenlenen organizasyonun önemli olduğunu kaydeden Öztürk, formaların temin edilmesinde verdikleri desteklerden ötürü Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ve Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Sertaç Güven'e teşekkür etti.

Başkan Öztürk KKTC'nin Trabzonspor için çok anlamı olduğunu kaydederek, "Bilindiği gibi 1975 yılında askeri operasyondan sonra soydaşlarımızın moral ve motivasyonunu yüksek tutmak amacıyla Yavru Vatan'da Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Kıbrıs Karmasının katıldığı bir turnuva düzenlenmiş ve Trabzonspor şampiyon olmuştur. Bu turnuva daha sonra düzenlenmediğinden ilk ve son şampiyon Trabzonspor olmuştur. Bu olay camiamız için bir gurur vesilesidir" ifadelerini kullandı.

Organizasyondan duyduğu mutluluğu ifade eden Girne Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, "KKTC'nde Trabzonspor forması ve ürünlerinin satıldığı bir Ts Clup yok. Burada yaklaşık 60 bin Trabzonlu yaşıyor. Ama maalesef çocuklarımız Trabzonspor forması yerine başka takımların formasını giyiyordu. Yaz aylarında memleketim Trabzon ziyaretimizde Başkan Çoşkun Öztürk'ün olduğu bir ortamda bunu dile getirdim. Sağolsun kendisi de bu konuda söz verdi ve bu organizasyonu düzenledik. Çocuklarımızın Trabzonspor sevgisini yüksek tutmak ve geleceğe taşımak adına bu organizasyon çok önemliydi. Çocuklar ve velileriniz adına Başkan Öztürk ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum "dedi.

Forma dağıtım töreninden sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret eden Başkan Öztürk, Tatar'a isminin yazılı olduğu 61 numaralı Trabzonspor forması ve telkari işlemeli Türk bayrağı hediye etti. Başkan Öztürk Cumhurbaşkanı seçilmesinden ötürü Ersin Tatar'ı kutlayarak, Trabzonluların selam ve sevgilerini getirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, düzenledikleri organizasyondan ötürü heyeti kutlayarak, "Trabzon'u çok seviyorum. Fırsat buldukça Trabzon'u ziyaret eder, özellikle Uzungöl'de kalırım. Bu vesile ile Trabzonlulara sevgi ve selamlarımı gönderiyorum" dedi. - TRABZON

Yavru Vatan'da yaşayan Trabzonsporlu çocukların forma sevinci
Yavru Vatan'da yaşayan Trabzonsporlu çocukların forma sevinci
Yavru Vatan'da yaşayan Trabzonsporlu çocukların forma sevinci
Yavru Vatan'da yaşayan Trabzonsporlu çocukların forma sevinci
Yavru Vatan'da yaşayan Trabzonsporlu çocukların forma sevinci

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Coşkun Öztürk, Trabzonspor, Tatar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yavru Vatan'da yaşayan Trabzonsporlu çocukların forma sevinci - Son Dakika Spor


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