KKTC'de Ağır Yaralanan Vatandaş Uçağa Alınmayınca Deniz Otobüsüyle Hatay'a Getirildi - Son Dakika
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KKTC'de Ağır Yaralanan Vatandaş Uçağa Alınmayınca Deniz Otobüsüyle Hatay'a Getirildi

03.08.2022 15:19

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan ve tedavi için memleketi Hatay’a dönmesi gerektiği halde üzere uçaklara alınmayan vatandaş Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne (HBB) başvurdu. HBB Başkanı Lütfü Savaş'ın talimatı üzerine vatandaş, Hatay Deniz Otobüsü (HADO) ile Türkiye’ye getirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan ve tedavi için memleketi Hatay'a dönmesi gerektiği halde üzere uçaklara alınmayan vatandaş Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne (HBB) başvurdu. HBB Başkanı Lütfü Savaş'ın talimatı üzerine vatandaş, Hatay Deniz Otobüsü (HADO) ile Türkiye'ye getirildi.

Fevzettin Açıkel, KKTC'de geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. Sol kolu ve iki bacağı alçıya alınan Açıkel, yurda dönüş için uçak bileti almak istedi ancak durumundan dolayı bu isteğinin uygun olmadığı belirtildi. Hasta ve aile fertlerinin başvurusu üzerine, konu hakkında HBB Başkanı Lütfü Savaş bilgilendirildi. Başkan Lütfü Savaş'ın talimatı üzerine HADO yetkilileri hastanın ülkeye getirilerek tedavi edilmesi için harekete geçti.

YARALI VATANDAŞIN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN REZERVASYONLAR DEĞİŞTİ KOLTUKLAR AYARLANDI

HADO yöneticileri, vatandaşın durumunu göz önüne alarak daha önce satılan biletlerde düzenleme yaptı. Vatandaşın uzanarak rahat bir şekilde seyahat etmesi ve herhangi bir zarar görmemesi için yan yana üç koltuk ayarlandı. HADO ve HBB yetkililerinin çabası sonucu yaralı vatandaş, Girne-Hatay seferi yapan Sinan Paşa gemisine alınarak Arsuz HADO Limanı'na getirildi. HADO yetkilileri, yaralı vatandaşı Arsuz Madenli Limanı'nda sağlık ekipleri ile birlikte karşıladı.

KKTC'den memleketi Hatay'a HADO sayesinde gelen Açıkel, limanda HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na ait hasta nakil aracına alınarak, sağlık ekipleri ile birlikte Reyhanlı'daki evine götürüldü.

Durumundan dolayı uçağa alınmadığını ve HADO ile rahat bir şekilde Hatay'a geldiğini söyleyen Açıkel, HBB ve HADO yetkililerine teşekkür etti.

YORUMLAR
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'tan Kırıkhan'a Ziyaret Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'tan Kırıkhan'a Ziyaret Kevin Varga, Atakaş Hatayspor'da Kevin Varga, Atakaş Hatayspor'da
Kaynak: ANKA

Lütfü Savaş, Kıbrıs, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de Ağır Yaralanan Vatandaş Uçağa Alınmayınca Deniz Otobüsüyle Hatay'a Getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC'de Ağır Yaralanan Vatandaş Uçağa Alınmayınca Deniz Otobüsüyle Hatay'a Getirildi - Son Dakika
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