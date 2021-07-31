Üye Girişi
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele için yardım kampanyası başlattı

31.07.2021 12:52
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele için yardım kampanyası başlattı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak için "Yüreklere Su Serpelim" sloganıyla bağış kampanyası başlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak için "Yüreklere Su Serpelim" sloganıyla bağış kampanyası başlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Sezai Sezen, Türkiye'de meydana gelen orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türk halkının acısını yürekten paylaştıklarını ifade eden Sezen, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı olarak, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine bir nebze destek olmak amacıyla "Yüreklere Su Serpelim" sloganıyla bağış kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Sezen, "Türkiye'de meydana gelen orman yangınları nedeniyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Sevinçte ve kederde her daim birlikte olduğumuz Türk halkının acısını yürekten paylaşıyor, Türkiye'nin bu felaketin üstesinden geleceğine inanıyoruz. Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi sunarken, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı tarafından başlatılan kampanyaya, SMS veya EFT/Havale yoluyla bağışta bulunulabilecek.

KKTCELL ve Telsim GSM operatörlerinden AFET yazıp "4142"ye SMS göndererek, tek seferde 40 TL'lik bağış yapılabilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayına ait aşağıdaki hesap numaralarına EFT/Havale yoluyla bağış yapılabilecek:

"Türk Lirası hesapları, Türkiye İş Bankası IBAN: TR28 0006 4000 0016 8180 1786 22, Ziraat Bankası IBAN: TR64 0001 0008 6087 6785 9150 08;

Dolar hesabı, Türkiye İş Bankası IBAN: TR10 0006 4000 0026 8180 1649 73;

Euro hesabı, Türkiye İş Bankası IBAN: TR75 0006 4000 0026 8180 1043 42;

Sterlin hesabı, Türkiye İş Bankası IBAN: TR79 0006 4000 0026 8180 4479 41."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Kızılayı, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu 13:14 Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları anlar olay yaratmıştı! Zonguldak Valiliği iddiaları yalanladı 12:42 Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları anlar olay yaratmıştı! Zonguldak Valiliği iddiaları yalanladı Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili kahreden sözler: Birkaç kişi araya girdi, barış olacaktı 12:13 Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili kahreden sözler: Birkaç kişi araya girdi, barış olacaktı
Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı, aynı aileden 5 kişi feci şekilde can verdi 12:06 Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı, aynı aileden 5 kişi feci şekilde can verdi Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun 11:29 Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun "eskort" isyanı! Sosyal medya için anlaştığı adam kabusu yaşattı Son Dakika: Milli okçumuz Mete Gazoz Olimpiyat şampiyonu oldu! Tarihimizdeki ilk altın madalya 10:55 Son Dakika: Milli okçumuz Mete Gazoz Olimpiyat şampiyonu oldu! Tarihimizdeki ilk altın madalya
Dua Lipa ile Anwar Hadid el ele denize atladı! İlk yorum müstakbel kayınvalideden geldi 10:22 Dua Lipa ile Anwar Hadid el ele denize atladı! İlk yorum müstakbel kayınvalideden geldi Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti 09:41 Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu         
13:22
Perakende devi Walmart'tan dikkat çeken karar! Tüm çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirdi Perakende devi Walmart'tan dikkat çeken karar! Tüm çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirdi         
13:12
Mete Gazoz'un tarihi başarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı duygulandırdı Mete Gazoz'un tarihi başarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı duygulandırdı         
12:20
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesine gidiyor! Manavgat ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesine gidiyor! Manavgat ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak         
12:08
Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır         
11:39
Son Dakika! Manavgat'ta alevlerin arasında kalan 2 yangın işçisi yaşamını yitirdi Son Dakika! Manavgat'ta alevlerin arasında kalan 2 yangın işçisi yaşamını yitirdi         
11:11
Türk tiyatrosunun efsane oyuncusu Nedret Güvenç hayatını kaybetti Türk tiyatrosunun efsane oyuncusu Nedret Güvenç hayatını kaybetti         
10:48
Kendisini fark eden küçük kıza sandalye ile saldıran hırsıza cezasını mahalleli verdi Kendisini fark eden küçük kıza sandalye ile saldıran hırsıza cezasını mahalleli verdi         
09:52
Trafik polisinin kimlik sormasına sinirlenen CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'dan sert tepki: TBMM albümünden bak Trafik polisinin kimlik sormasına sinirlenen CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'dan sert tepki: TBMM albümünden bak         
09:36
Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi         
09:35
Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı         
09:03
Çiftliğinin bulunduğu Manavgat'taki yangını duyunca sinir krizi geçiren Tuğba Özay, ateş püskürdü: Yaktığınız yerden yanacaksınız Çiftliğinin bulunduğu Manavgat'taki yangını duyunca sinir krizi geçiren Tuğba Özay, ateş püskürdü: Yaktığınız yerden yanacaksınız         
07:26
Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı         
03:30
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yeni detaylar! Katliam geliyorum demiş Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaydan yeni detaylar! Katliam geliyorum demiş         
22:55
Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu         
18:56
İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok         
17:32
Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2021 13:48:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement