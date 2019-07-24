Son Dakika Haberleri: Kuzey Kıbrıs Turkcell'den Mustafa Sandal konserine hediye bilet
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Kuzey Kıbrıs Turkcell'den Mustafa Sandal konserine hediye bilet

9 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Turkcell'li bir çift düzenlenen kampanya ile 31 Temmuz günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak Mustafa Sandal konserine çift kişilik konser bileti, gidiş, dönüş uçak bileti ve bir gece konaklama kazanacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell'den Mustafa Sandal konserine hediye bilet, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Turkcell'li bir çift düzenlenen kampanya ile 31 Temmuz günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak Mustafa Sandal konserine çift kişilik konser bileti, gidiş, dönüş uçak bileti ve bir gece konaklama kazanacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell'den yapılan yazılı açıklamada, Puzzle Travel iş birliği ile bir çiftin 31 Temmuz'da 'Turkcell Yıldızlı Geceler' kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak Mustafa Sandal konserine çift kişilik konser bileti,  gidiş dönüş uçak bileti ve çift kişilik bir gece konaklama kazanacağını açıkladı.

Açıklamanın devamında, "Kampanya kapsamında Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Puzzle Travel'in Instagram sayfalarını takip eden ve ilgili gönderiyi beğenip birlikte gitmek istediği arkadaşını gönderiye etiketleyen kişiler arasında yapılacak çekiliş ile şanslı kişi belirlenecek. Konseri izlemeye hak kazanmak için 24 Temmuz tarihinde en geç saat 23.59'a kadar belirtilen katılım şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Bireysel hat kullanan Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerinin katılabileceği kampanya için 18 yaşını doldurmuş ve gerekli seyahat belgelerine sahip olunması gerekiyor" denildi.


TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mustafa Sandal, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:39 Kaynak: DHA
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