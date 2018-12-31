Kuzey Kore 2019'a Girdi
30 dakika önce
Kuzey Kore, başkent Pyongyang'da yapılan görkemli bir törenle 2019'a girdi.
Kuzey Kore
, başkent Pyongyang
'da yapılan görkemli bir törenle 2019'a girdi.
Kuzey Kore, başkent Pyongyang'da yapılan görkemli bir törenle 2019'a "merhaba" dedi. Kuzey Kore halkı, Türkiye
saatiyle 18.00'de ışık gösterileri ve konserle yeni yılı karşıladı. Kim İl-sung Meydanında düzenlenen gösterilerde şarkılar söylendi, yüzlerce spot ışığıyla göz alıcı ışık gösterileri yapıldı. Kuzey Kore'de binlerce kişi, yeni yılın ilk anlarında dakikalarca süren havai fişek gösterini coşku ile izledi. - PYONGYANG
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:11 Kaynak: İHA
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