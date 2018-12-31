Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore 2019'a Girdi

Kuzey Kore 2019'a Girdi

11 dakika önce

- Kuzey Kore 2019'a girdiPYONGYANG - Kuzey Kore, başkent Pyongyang'da yapılan görkemli bir törenle 2019'a girdi.

- Kuzey Kore 2019'a girdi

PYONGYANG - Kuzey Kore, başkent Pyongyang'da yapılan görkemli bir törenle 2019'a girdi.
Kuzey Kore, başkent Pyongyang'da yapılan görkemli bir törenle 2019'a "merhaba" dedi. Kuzey Kore halkı, Türkiye saatiyle 18.00'de ışık gösterileri ve konserle yeni yılı karşıladı. Kim İl-sung Meydanında düzenlenen gösterilerde şarkılar söylendi, yüzlerce spot ışığıyla göz alıcı ışık gösterileri yapıldı. Kuzey Kore'de binlerce kişi, yeni yılın ilk anlarında dakikalarca süren havai fişek gösterini coşku ile izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:25 Kaynak: İHA

Pyongyang, Kuzey Kore, Güncel
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