Kuzey Kore 2019'a Girdi

Kuzey Kore, başkent Pyongyang'da yapılan görkemli bir törenle 2019'a girdi.

Kuzey Kore, başkent Pyongyang'da yapılan görkemli bir törenle 2019'a girdi.



Kuzey Kore, başkent Pyongyang'da yapılan görkemli bir törenle 2019'a "merhaba" dedi. Kuzey Kore halkı, Türkiye saatiyle 18.00'de ışık gösterileri ve konserle yeni yılı karşıladı. Kim İl-sung Meydanında düzenlenen gösterilerde şarkılar söylendi, yüzlerce spot ışığıyla göz alıcı ışık gösterileri yapıldı. Kuzey Kore'de binlerce kişi, yeni yılın ilk anlarında dakikalarca süren havai fişek gösterini coşku ile izledi. - PYONGYANG

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2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı

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