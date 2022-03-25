Kuzey Kore, 24 Mart'ta "yeni tip" kıtalar arası balistik füze denediğini duyurdu - Son Dakika
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Kuzey Kore, 24 Mart'ta "yeni tip" kıtalar arası balistik füze denediğini duyurdu

25.03.2022 07:33
Kuzey Kore, 24 Mart'ta "yeni tip" kıtalar arası balistik füze denediğini duyurdu

Kuzey Kore, dün denediği füzenin, "yeni tip" kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıkladı.

Kuzey Kore, dün denediği füzenin, "yeni tip" kıtalar arası balistik füze (ICBM) olduğunu açıkladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, ülkenin dün yeni tip ICBM fırlattığı bildirildi.

Bu füzenin "ilk kez fırlatıldığı" kaydedilen haberde denemenin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nezaretinde gerçekleştiği belirtildi.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin dünkü füzesinin 6 bin 200 kilometrenin üzerindeki irtifada yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu bildirmişti.

Japonya füzenin, Hokkaida'daki Oşima bölgesinin 150 kilometre batısına ve ulusal münhasır ekonomik bölge içerisine düştüğünü doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kıtalar arası balistik füze denemesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını "alenen ihlal ettiğini" bildirmişti.

Brüksel'deki G7 liderler zirvesi kapsamında ikili görüşen ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, denemeyi kınamıştı.

ABD Başkanı Biden'ın görüşmede ülkesinin, Japonya ve Güney Kore'nin "güvenliğine sarsılmaz desteğini" vurguladığı kaydedilmişti.

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ABD ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı ABD ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı Kuzey Kore yasağa rağmen kıtalararası balistik füze denemesi yaptı Kuzey Kore yasağa rağmen kıtalararası balistik füze denemesi yaptı

Güney Kore, Kuzey Kore, Japonya, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Kore, 24 Mart'ta 'yeni tip' kıtalar arası balistik füze denediğini duyurdu - Son Dakika


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