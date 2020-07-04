Kuzey Kore: "ABD ile görüşme planımız yok" - Son Dakika

Kuzey Kore'den yapılan açıklamada, "düşmanca" politikaları bırakmayan ABD ile nükleer müzakerelere devam etme planının bulunmadığı belirtildi.



ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un ABD-Kuzey Kore arasında Ekim ayında sürpriz bir zirve gerçekleştirebileceği iddiasının ardından Kuzey Kore'den açıklama geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçmiş zirvede halihazırda yapılmış olan anlaşmaları hiçe sayarak Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikalara devam eden ABD ile müzakere veya anlaşma yapmak mümkün mü? Kuzey Kore-ABD ilişkilerini dikkate almadığı için ABD ile karşılıklı masaya oturmaya gerek duymuyoruz" dedi.



Güney Kore lideri Moon Jae-in de Salı günü Avrupa Birliği (AB) liderleriyle yaptığı video konferans görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimden önce Kuzey Kore lideri Kim Jong un'la bir araya gelmesini umut ettiğini belirtmişti.



ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong un, son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede bir araya gelmişti. - PYONGYANG