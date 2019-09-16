Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore: "ABD ile müzakereler devam edebilir"
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Kuzey Kore: "ABD ile müzakereler devam edebilir"

1 saat önce

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ile nükleer görüşmelerin birkaç hafta içinde yeniden başlayabileceği belirtildi.

Kuzey Kore:

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ile nükleer görüşmelerin birkaç hafta içinde yeniden başlayabileceği belirtildi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ile yaklaşmakta olan müzakerelerin iki ülkenin yürüttüğü diplomasisinin kaderini belirleyeceği ve nükleer görüşmelerin birkaç hafta içinde yeniden başlayabileceği belirtildi. Açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasının ancak, güvenlik sistemini tehlikeye atan ve ülkenin kalkınmasını engelleyen tehditler konusundaki tüm şüphelerin ortadan kalkması halinde mümkün olacağı ifade edildi.

Güney Kore Lideri Moon Jae-in de bugün yaptığı açıklamada, Washington ile Pyongyang arasındaki müzakerelerin "yakında" devam edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un son olarak Haziran 2019'da Güney Kore ve Kuzey Kore sınırındaki askerden arındırılmış bölgede bir araya gelerek müzakereleri yeniden başlatma kararı almıştı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:30 Kaynak: İHA
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