Son Dakika Haberleri: "Kuzey Kore, ABD ile müzakereleri yürüten heyet üyelerini idam ettirdi"
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"Kuzey Kore, ABD ile müzakereleri yürüten heyet üyelerini idam ettirdi"

1 saat önce

Kuzey Kore’nin, ABD ile nükleer enerji müzakerelerini yürüten heyet üyelerini, bu iki ülke liderinin yaptığı zirvenin başarısız olmasında sorumlulukları olduğu gerekçesiyle idam ettiği bildirildi.

Kuzey Kore'nin, ABD ile nükleer silahlarla ilgili müzakereleri yürüten heyet üyelerini, bu iki ülke liderinin yaptığı zirvenin başarısız olmasında sorumlulukları olduğu gerekçesiyle idam ettiği bildirildi.

Güney Kore basınında çıkan habere göre müzakerelere ülkesi adına başkanlık yapan Kim Hyok Chol ve diğer dört Dışişleri Bakanlığı görevlisi, "ABD adına casusluk" suçlamasıyla Pyongyang'daki Mirim Havaalanı'nda mart ayında idam edildi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:08 
Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Dünya
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