"Kuzey Kore, ABD ile müzakereleri yürüten heyet üyelerini idam ettirdi"
1 saat önce
Kuzey Kore’nin, ABD ile nükleer enerji müzakerelerini yürüten heyet üyelerini, bu iki ülke liderinin yaptığı zirvenin başarısız olmasında sorumlulukları olduğu gerekçesiyle idam ettiği bildirildi.
Kuzey Kore
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:08
'nin, ABD
ile nükleer silahlarla ilgili müzakereleri yürüten heyet üyelerini, bu iki ülke liderinin yaptığı zirvenin başarısız olmasında sorumlulukları olduğu gerekçesiyle idam ettiği bildirildi. Güney Kore
basınında çıkan habere göre müzakerelere ülkesi adına başkanlık yapan Kim Hyok Chol ve diğer dört Dışişleri Bakanlığı
görevlisi, "ABD adına casusluk" suçlamasıyla Pyongyang
'daki Mirim Havaalanı'nda mart ayında idam edildi.
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