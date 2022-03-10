Kuzey Kore, ABD ve müttefiklerini "yakından izlemek" için uydular fırlatacak - Son Dakika
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Kuzey Kore, ABD ve müttefiklerini "yakından izlemek" için uydular fırlatacak

10.03.2022 17:44
Kuzey Kore, ABD ve müttefiklerini "yakından izlemek" için uydular fırlatacak

Kuzey Kore'nin, ABD ve bölgedeki müttefiklerinin askeri eylemlerini "yakından izlemek" için bir dizi keşif uydusu fırlatacağı bildirildi.

Kuzey Kore'nin, ABD ve bölgedeki müttefiklerinin askeri eylemlerini "yakından izlemek" için bir dizi keşif uydusu fırlatacağı bildirildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ulusal Uzay Geliştirme Yönetimini (NADA) ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, uzaya gönderilecek uyduların ABD ve onun Güney Kore, Japonya ve Pasifik'teki "vassal güçleri" tarafından kendilerine karşı yürütülen askeri eylemler hakkında gerçek zamanlı bilgi almalarını sağlayacağını söyledi.

Kim, hükümetin NADA'nın 5 yıllık plan döneminde çok sayıda güneş-aydınlatmasıyla senkronize askeri keşif uydusunu yörüngeye yerleştirme hedefini tamamen desteklediğini sözlerine ekledi.

Kim, ülkesinin ulusal savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelik stratejik ve taktik politikasının bir parçası olan keşif uydularının görevinin ülkesine yönelecek düşmanca askeri eylemleri "yakından izlemek" olduğunu kaydetti.

Uydu projesinin sadece bilgi toplamak için değil, egemenlik ve ulusal çıkarların korunması, meşru savunma haklarının kullanılması ve ulusal prestijin artırılmasıyla ilişkili olduğunu kaydeden Kim, projenin, ülkesinin caydırıcılığını geliştirerek savaşa hazırlık kapasitesini mükemmelleştirmeye yönelik olduğunu aktardı.

Kim'in açıklamaları, dün Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimlerini muhalefetteki Halkın Gücü Partisi'nin adayı Yoon Suk-yeol'un kazanmasının ardından geldi.

Yoon, ülkesinin ABD ile stratejik ittifakını güçlendirme ve "Kuzey Kore provokasyonlarını caydırmak" için güçlü bir ulusal savunma inşa etme sözü vermişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Yoon'u tebrik eden ilk yabancı lider olmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Kore, ABD ve müttefiklerini 'yakından izlemek' için uydular fırlatacak - Son Dakika


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