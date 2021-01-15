Kuzey Kore askeri geçit töreninde denizaltıdan atılan yeni füzelerini sergiledi - Son Dakika
BBC

Kuzey Kore askeri geçit töreninde denizaltıdan atılan yeni füzelerini sergiledi

15.01.2021 08:57
Kuzey Kore askeri geçit töreninde denizaltıdan atılan yeni füzelerini sergiledi, System.String[]

Kuzey Kore ordusunun 'güç gösterisi' olarak değerlendirilen askeri geçit töreni, ABD'de Joe Biden'ın Başkanlık görevini devralmasından günler önce gerçekleşti.

Kuzey Kore'deki askeri geçit töreninde sergilenen denizaltıdan atılan yeni füzeler, devlet kanalındaki yayında "Dünyanın en güçlü silahı" olarak tanıtıldı.

Denizaltıdan güdümlü füzelerin bazılarının sergilendiği belirtilen askeri geçit törenini, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da izledi.

Uzmanlar, askeri geçit törenini ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak olan Joe Biden yönetimine bir "göç gösterisi" olarak değerlendirdi.

Tören, ülkede nadiren gerçekleşen bir siyasi toplantıda Kim Jong-un, ABD'yi ülkesinin "en büyük düşmanı" olarak tanımlamasından bir hafta sonra düzenlendi.

Kuzey Kore devlet medyasının yayımladığı görüntülerde, en az dört denizaltıdan güdümlü füze görülüyor. Füzeler, ellerindeki bayrakları sallayan kalabalığın arasından geçerken görüntülenmiş.

Uzmanlar, bunun Kuzey Kore ordusunun geçit törenlerinde daha önce görülmeyen bir silah olduğunu söylüyor. Kuzey Kore uzmanı Ankit Panda, yeni balistik füzelere verilen ismi kullanarak Twitter'da "Yeni yıl, yeni Pukguksong" paylaşımı yaptı.

Deri ceket ve kürklü şapkayla Kim Il Sung Meydanı'ndaki töreni izleyen Kim Jong-un'un gülerek el salladığı bir fotoğraf da devlet medyasında yayımlandı.

Ülkenin resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), "Dünyanın en güçlü silahı, denizaltıdan atılan balistik füzeler birbiri ardına meydana giriş yaparak devrimci silahlı güçlerimizin büyüklüğünü en gülü şekilde sergiledi" ifadelerini kullandı.

Törende, Ekim ayınna yapılan çok daha büyük geçit töreninde sergilenen kıtalararası balistik füzelerin (ICBM) yer almaması dikkat çekti. Amerika kıtasına kadar ulaşabilecek menzile sahip olan bu füzeler geçen yılki törende sergilendiği zaman, birçok uzmanı şaşırtmıştı.

Geçen hafta İşçi Partisi'nin toplantısının ardından yaptığı konuşmada Kim Jong-un, ülkesinin nükler silah ve askeri kapasitesini büyütme sözü vermişti. Uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra "süper büyük silah başlıklarını" ordularına katacağını söylemişti:

"ABD, Pyongyang'ın devriminin önündeki en büyük engel ve bizim en büyük düşmanımızdır. Kimin yönetimde olduğu fark etmeksizin, Kuzey Kore karşıtı politikalarının doğası asla değişmeyecektir."

Ankit Panda, yeni füzelerin ABD'de beş gün içinde Beyaz Saray'a gelcek yeni yönetime Kuzey Kore ordusunun cesaretini gösteren bir mesaj niteliğinde olduğunu söylüyor.

Son dört yıldaki Donald Trump yönetimi boyunca iki ülke arasında değişken bir ilişki vardı. Kim Jong-un ve Trump 2018'de Singapur'daki tarihi görüşmeden önce defalarca birbirlerini savaşla tehdit etti.

Görüşmeden sonra da Kuzey Kore'nin nükleer programıyla ilgili müzakerelerde ilerleme sağlanamadı. 2019'da Hanoi'de ikinci bir zirve gerçekleşti ancak sonrasında ABD, Pyongyang'ın yaptırımları hafifletme talebini kabul etmeyince ilişkiler yeniden gerilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Joe Biden, Kore, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuzey Kore askeri geçit töreninde denizaltıdan atılan yeni füzelerini sergiledi - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyonu geçti İstanbullular güne lapa lapa yağan karla uyandı! İşte ilk görüntüler Gizlilik sözleşmesiyle tartışılan WhatsApp'a ağır darbe! BiP son 6 günde 10 milyon yeni kullanıcı rakamına ulaştı Koronavirüs aşısı olanlar yan etkilerle karşılaştığında ne yapmalı? Bakanlık tek tek sıraladı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri Kızını rehin alan damadını bıçaklayan babanın sözleri dikkat çekti: Kızımı öldürmesini mi bekleseydim?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs aşısı yapan kişinin Doç. Dr. İhsan Ateş olduğu ortaya çıktı         
08:50
Jigolo sitesi kuran çete çökertildi! Kumpas ekibinin içinde CHP'li belediye çalışanları da var Jigolo sitesi kuran çete çökertildi! Kumpas ekibinin içinde CHP'li belediye çalışanları da var         
08:21
Oyuncu Korhan Herduman, Mucize Doktor dizisinden ayrıldı Oyuncu Korhan Herduman, Mucize Doktor dizisinden ayrıldı         
08:07
Aile içi tartışma kanlı bitti! Ağabeyini bıçakladıktan sonra Aile içi tartışma kanlı bitti! Ağabeyini bıçakladıktan sonra "Ben yaparım, beni tanıyan tanır" diyerek övündü         
02:47
Erol Bulut, maç sonrası Diego Perotti ile yolların ayrılacağının sinyalini verdi Erol Bulut, maç sonrası Diego Perotti ile yolların ayrılacağının sinyalini verdi         
23:40
Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak iddia: Buzlar eridi, Beştepe'ye geri dönüyor Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak iddia: Buzlar eridi, Beştepe'ye geri dönüyor         
23:13
Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'na 2 milyonluk saat hediye etti Mısırlı sevgili, Şeyma Subaşı'na 2 milyonluk saat hediye etti         
20:47
Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi Erdoğan'a aşı yapan sağlık çalışanı kendisine benzetilince İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi         
20:03
Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Poz verirken dengesini kaybedip nehre düşen genç kız feci şekilde can verdi! O anlar kamerada         
16:28
Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar         
15:41
Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı Cami alevlere teslim oldu, çıkan yangında Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
15:38
KPSS'den 100 puan alan aday hizmetli olarak atandı KPSS'den 100 puan alan aday hizmetli olarak atandı         
14:28
Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor         
14:10
Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan "Böyle şeylere neden gerek duyuyorsun" diyen takipçisine cevap         
13:39
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada         
12:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 09:07:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuzey Kore askeri geçit töreninde denizaltıdan atılan yeni füzelerini sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei