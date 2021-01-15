Kuzey Kore askeri geçit töreninde denizaltıdan atılan yeni füzelerini sergiledi

Kuzey Kore'deki askeri geçit töreninde sergilenen denizaltıdan atılan yeni füzeler, devlet kanalındaki yayında "Dünyanın en güçlü silahı" olarak tanıtıldı.

Denizaltıdan güdümlü füzelerin bazılarının sergilendiği belirtilen askeri geçit törenini, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da izledi.

Uzmanlar, askeri geçit törenini ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak olan Joe Biden yönetimine bir "göç gösterisi" olarak değerlendirdi.

Tören, ülkede nadiren gerçekleşen bir siyasi toplantıda Kim Jong-un, ABD'yi ülkesinin "en büyük düşmanı" olarak tanımlamasından bir hafta sonra düzenlendi.

Kuzey Kore devlet medyasının yayımladığı görüntülerde, en az dört denizaltıdan güdümlü füze görülüyor. Füzeler, ellerindeki bayrakları sallayan kalabalığın arasından geçerken görüntülenmiş.

Uzmanlar, bunun Kuzey Kore ordusunun geçit törenlerinde daha önce görülmeyen bir silah olduğunu söylüyor. Kuzey Kore uzmanı Ankit Panda, yeni balistik füzelere verilen ismi kullanarak Twitter'da "Yeni yıl, yeni Pukguksong" paylaşımı yaptı.

Deri ceket ve kürklü şapkayla Kim Il Sung Meydanı'ndaki töreni izleyen Kim Jong-un'un gülerek el salladığı bir fotoğraf da devlet medyasında yayımlandı.

Ülkenin resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), "Dünyanın en güçlü silahı, denizaltıdan atılan balistik füzeler birbiri ardına meydana giriş yaparak devrimci silahlı güçlerimizin büyüklüğünü en gülü şekilde sergiledi" ifadelerini kullandı.

Törende, Ekim ayınna yapılan çok daha büyük geçit töreninde sergilenen kıtalararası balistik füzelerin (ICBM) yer almaması dikkat çekti. Amerika kıtasına kadar ulaşabilecek menzile sahip olan bu füzeler geçen yılki törende sergilendiği zaman, birçok uzmanı şaşırtmıştı.

Geçen hafta İşçi Partisi'nin toplantısının ardından yaptığı konuşmada Kim Jong-un, ülkesinin nükler silah ve askeri kapasitesini büyütme sözü vermişti. Uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra "süper büyük silah başlıklarını" ordularına katacağını söylemişti:

"ABD, Pyongyang'ın devriminin önündeki en büyük engel ve bizim en büyük düşmanımızdır. Kimin yönetimde olduğu fark etmeksizin, Kuzey Kore karşıtı politikalarının doğası asla değişmeyecektir."

Ankit Panda, yeni füzelerin ABD'de beş gün içinde Beyaz Saray'a gelcek yeni yönetime Kuzey Kore ordusunun cesaretini gösteren bir mesaj niteliğinde olduğunu söylüyor.

Son dört yıldaki Donald Trump yönetimi boyunca iki ülke arasında değişken bir ilişki vardı. Kim Jong-un ve Trump 2018'de Singapur'daki tarihi görüşmeden önce defalarca birbirlerini savaşla tehdit etti.

Görüşmeden sonra da Kuzey Kore'nin nükleer programıyla ilgili müzakerelerde ilerleme sağlanamadı. 2019'da Hanoi'de ikinci bir zirve gerçekleşti ancak sonrasında ABD, Pyongyang'ın yaptırımları hafifletme talebini kabul etmeyince ilişkiler yeniden gerilmişti.