Kuzey Kore, "askeri yükü" en fazla olan ülke - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kuzey Kore, 'askeri yükü' en fazla olan ülke - Son Dakika

Kuzey Kore, "askeri yükü" en fazla olan ülke

6 saat önce

Kuzey Kore, 2007-2017 yıllarında gayri safi yurt içi hasılasına (GSYİH) oranla en çok savunma harcaması yapan ülke oldu.

Kuzey Kore,

Kuzey Kore, 2007-2017 yıllarında gayri safi yurt içi hasılasına (GSYİH) oranla en çok savunma harcaması yapan ülke oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı Dünya Askeri Harcamalar ve Silah Satışları Endeksine göre Kuzey Kore, 11 yıllık dönemde GSYİH'nin yılda ortalama yüzde 13,4'lük payını askeri harcamalara ayırarak bu alanda 170 ülke arasında ilk sırada yer aldı.

Kuzey Kore bu dönemde GSYİH'sinin en az yüzde 12,8'ini, en fazla yüzde 14'ünü savunma harcamalarına ayırdı.

Savunma harcamalarının GSYİH'ye oranının "askeri yük" olarak tanımlandığı endekste Kuzey Kore'yi yüzde 7,5 ile Umman, yüzde 6 ile İsrail ve yüzde 5,9 ile Suudi Arabistan izledi.

Nüfusuna oranla en fazla askeri personele sahip ülke

Aynı dönemde nüfusunun ortalama yüzde 4,7'sini silah altında tutan Kuzey Kore, askeri personelin nüfusa oranında da ilk sırada yer aldı.

Kuzey Kore'yi, nüfusunun yüzde 3,1'i silah altındaki Eritre, yüzde 2,3'ü silah altındaki İsrail, yüzde 1,6'sı silah altındaki Güney Sudan ve yüzde 1,5'i silah altındaki Irak izledi.

Kuzey Kore askeri personelin toplam iş gücündeki payı bakımından ise silah altındakilerin toplam iş gücünün yüzde 11,5'ini oluşturduğu Afrika ülkesi Eritre'nin ardından yüzde 7,5'lik payla ikinci sırada yer aldı.

Askerlerin toplam iş gücü içindeki payı sıralamasında Irak yüzde 6,4 ile 3'üncü, Ürdün yüzde 5,5 ile 4'üncü ve İsrail yüzde 4,9 ile 5'inci oldu.

Türkiye, "askeri yük" endeksinde 56. sırada

Söz konusu dönemde GSYİH'sinin ortalama yüzde 1,6'sını savunmaya harcayan Türkiye, listede 56'ncı sırada yer aldı. Askeri personelin nüfusa oranı binde 6 olan Türkiye, bu alanda 38'inci olurken silah altındakilerin toplam iş gücüne oranında ise yüzde 1,7 ile 31'inci sırada yer buldu.

Kuzey Kore, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı
Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler

Son Dakika Haberleri
21:25 Hazırlık maçı: Sivasspor: 2 - Waldhof Mannheim: 2 - Son Dakika
21:25 Vali Karaloğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
21:25 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı - Son Dakika
21:24 ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi basın toplantısı düzenledi (2) - Son Dakika
21:20 8 yıldır kapalı olan müze İslam Eserleri Müzesi olacak - Son Dakika
19:52 Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 21:30:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuzey Kore, "askeri yükü" en fazla olan ülke - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]