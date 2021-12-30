Kuzey Kore, askerlerden Kim'e daha fazla sadakat göstermelerini istedi - Son Dakika

Kuzey Kore, askerlerden ülkenin lideri Kim Yong-un'un arkasında durmalarını ve liderlerini canları pahasına savunmalarını istedi.

Kim'in ordunun başkomutanlığına yükselişinin 10'uncu yıl dönümünde, Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesinde yayımlanan makalede, askerlerin ve komutanların, Kim'i canları pahasına koruyan dayanıklı bir kale ve kurşun geçirmez duvarlar gibi olması gerektiği bildirildi.

Makalede, devletin ve halkın güvenilir bir koruyucusu olarak hizmet eden, daha modern ve gelişmiş bir ordu inşa edilmesi için çağrıda bulunuldu.

Bunun yanı sıra Kuzey Kore askeri birliklerinin ve halkının güçlü bir sosyalist ülke kurmak için Kim'in liderliğini desteklemesi gerektiği belirtildi.