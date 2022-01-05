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Kuzey Kore balistik füze denedi - Son Dakika

Kuzey Kore balistik füze denedi

05.01.2022 07:27
Kuzey Kore balistik füze denedi

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, "Balistik füze olduğu görünen unsurun Kuzey Kore'nin iç bölgesinden doğu yönüne doğru fırlatıldığını" belirtti.

Bakan Kişi, Kuzey Kore'nin balistik füzesinin ulusal münhasır ekonomik bölge dışına düştüğünün tahmin edildiğini açıkladı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio da Kuzey Kore'nin geçen yıldan beri sürdürdüğü denemeleri "oldukça talihsiz bulduklarını" söyledi.

Kişida, bölgedeki deniz ve hava taşıtlarının güvenliğinin teyit edilmesi ve olası hasar tespit çalışmalarına yönelik yetkililere talimat verdiğini aktardı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı füze denemesinin yerel saatle 08.10 sularında gerçekleştiğini ve bölgesel durumun ABD ile iş birliği halinde izlendiğini bildirdi.

En son denemesini Ekim 2021'de yapan Kuzey Kore, bu füzenin denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik bir füze olduğunu iddia etmişti.

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Kuzey Kore, Güney Kore, Japonya, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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