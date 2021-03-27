Kuzey Kore: Biden'ın balistik füze denemelerini eleştirmesi meşru müdafaa hakkımıza yönelik provokasyon - Son Dakika

Kuzey Kore: Biden'ın balistik füze denemelerini eleştirmesi meşru müdafaa hakkımıza yönelik provokasyon

27.03.2021 10:51
Kuzey Kore: Biden'ın balistik füze denemelerini eleştirmesi meşru müdafaa hakkımıza yönelik provokasyon, System.String[]

Kuzey Kore Merkezi Komitesi Başkan Yardımcısı Ri Pyong Cho, ABD Başkanı Joe Biden'ın balistik füze denemelerine yönelik eleştirisini "meşru müdafaa haklarına yönelik provokasyon ve tecavüz" olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore Merkezi Komitesi Başkan Yardımcısı Ri Pyong Cho, ABD Başkanı Joe Biden'ın balistik füze denemelerine yönelik eleştirisini "meşru müdafaa haklarına yönelik provokasyon ve tecavüz" olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Ri, Biden'ın eleştirilerine yanıt verdi.

Ri, Biden'ın Kuzey Kore'ye yönelik derin düşmanlığını açıkça ortaya koyan sözlerinden endişe duyduklarını ve ABD Başkanı'nın eleştirilerini Kuzey tarafının meşru müdafaa haklarına yönelik "provokasyon ve tecavüz" olarak değerlendirildiğini belirtti.

ABD'nin kıtalararası balistik füzeleri serbestçe test edip stratejik askeri varlıklarını Kore Yarımadası'nı çevreler şekilde konuşlandırdığı eleştirisinde bulunan Ri, Washington yönetiminin Kuzey'in taktik silah testlerini eleştirmesinin "gangster benzeri bir mantık" olduğunu kaydetti.

"Askeri gücümüzü sürekli olarak genişleteceğiz"

Ri, ABD ve Güney Kore'nin kendileri için "sürekli askeri tehdit oluşturduğunu" ve Kuzey Kore'nin de kendisini savunmak için "yenilmez fiziki güç" inşa etmekten başka seçeneği olmadığını vurgulayarak, "askeri gücü" sürekli olarak genişleteceklerini ifade etti.

Biden yönetiminin Kuzey Kore konusundaki ilk adımını yanlış attığını savunan Ri, "ABD sonuçlarını düşünmeden düşüncesiz sözlerine devam ederse, iyi olmayan bir şeyle karşı karşıya kalabilir." dedi.

Ri, Pyongyang yönetiminin ABD tarafını nükleer silah denemeleriyle müzakerelere geri döndürmeyi amaçladığı yorumlarına ilişkin de Ri, kendilerinin hiçbir şekilde birinin dikkatini çekmek veya politikasını etkilemek için silah geliştirmediği değerlendirmesinde bulundu.

Biden, 25 Mart'ta Kuzey Kore'nin iki balistik füze denemesine ilişkin, "Kuzey Kore bu testler ile 1718 sayılı BM kararını ihlal etmiştir. Bölgedeki ortak ve müttefiklerimiz ile iletişim halindeyiz. Gerilimi tırmandırmak isterlerse, uygun bir yanıt veririz. Ancak aynı zamanda diplomasiye de hazırım. Bu diplomasi ancak nükleerden arınma ile sonuçlanmalı." ifadesini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Füze, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Kore: Biden'ın balistik füze denemelerini eleştirmesi meşru müdafaa hakkımıza yönelik provokasyon - Son Dakika


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