Kuzey Kore biri kıtalararası olmak üzere 3 balistik füze denemesi yaptı - Son Dakika
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Kuzey Kore biri kıtalararası olmak üzere 3 balistik füze denemesi yaptı

25.05.2022 07:55
Kuzey Kore biri kıtalararası olmak üzere 3 balistik füze denemesi yaptı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin biri kıtalararası olmak üzere 3 balistik füze denemesi yaptığını duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin biri kıtalararası olmak üzere 3 balistik füze denemesi yaptığını duyurdu.

Başkanlığa göre, Pyongyang'ın Sunan bölgesinden yerel saatle 06.00'da 1 kıtalararası, 06.37 ve 06.42'de 2 balistik füze fırlatıldı.

İlk füze 550 kilometre irtifada 300 kilometre, ikinci füze ise 50 kilometre irtifada 750 kilometre seyrederek, ülkenin doğu kıyılarına düştü.

Üçüncü füzenin ise 20 kilometre irtifaya ulaşıp radardan kaybolduğu kaydedildi.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, füzelerin, Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü bildirdi.

Bakan Kişi, "Füze denemeleri dahil Kuzey Kore'nin faaliyetlerinin Japonya ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ettiğini" söyledi.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) ise denemeye ilişkin yaptığı açıklamada, denemeleri "(Kuzey Kore'nin) yasa dışı silah programının istikrarsızlaştırıcı etkileri" olarak niteledi.

Denemelerin, Tokyo'nun ev sahipliğinde Japonya, ABD, Avustralya ve Hindistan liderlerinin katıldığı Dörtlü Güvenlik Diyaloğu "Quad" zirvesinin akabinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Son denemeyle birlikte, Kuzey Kore 2022 başından bu yana 16. kez füze denemesi yapmış oldu.

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Kaynak: AA

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