ABD'li yetkililer, bu durumun, forumun etkinliği hakkında sorgulamalara neden olduğunu belirtti.

BBC'nin haberine göre, Kuzey Kore 'nin Silahsızlanma Konferansı liderliği, BM Güvenlik Konseyi tarafından yasaklanan kıtalar arası bir balistik füzeyi test etmesi sebebiyle eleştirilere yol açtı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuzey Kore, BM silahsızlanma grubunun liderliğini üstlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.