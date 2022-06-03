Kuzey Kore, BM silahsızlanma grubunun liderliğini üstlendi - Son Dakika
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Kuzey Kore, BM silahsızlanma grubunun liderliğini üstlendi

03.06.2022 13:31
Kuzey Kore, BM silahsızlanma grubunun liderliğini üstlendi

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler (BM) silahsızlanma grubunun başkanlığını geçici olarak devraldı.

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler (BM) silahsızlanma grubunun başkanlığını geçici olarak devraldı.

BBC'nin haberine göre, Kuzey Kore'nin Silahsızlanma Konferansı liderliği, BM Güvenlik Konseyi tarafından yasaklanan kıtalar arası bir balistik füzeyi test etmesi sebebiyle eleştirilere yol açtı.

Bazı sivil toplum kuruluşları, üye ülkeleri, protesto için Silahsızlanma Konferansı'ndan çıkmaya çağırdı.

Üye ülkeler çağrıya uymazken bazıları oturuma alt düzey temsilciler gönderdi.

Açılış oturumunda Batılı ülkeler, Kuzey Kore'nin saldırganlığını kınayan ortak bir bildiri yayınladı.

ABD'li yetkililer, bu durumun, forumun etkinliği hakkında sorgulamalara neden olduğunu belirtti.

Kuzey Kore en az 3 hafta foruma başkanlık edecek.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Kuzey Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Kore, BM silahsızlanma grubunun liderliğini üstlendi - Son Dakika

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