Kuzey Kore: Çoklu roketatar denemeleri başarılı oldu
8 saat önce
Kuzey Kore Haber Ajansı KCNA, ordunun test ettiği büyük çaplı çoklu ateşleyiciye sahip roketatarların başarılı olduğunu duyurdu. Washingon ile Pyongyang yönetimi, 5 Ekim tarihinde İsveç'te yaptığı nükleer silahların azaltılması konulu görüşmelerinde anlaşma sağlayamamıştı.
Kuzey Kore Haber Ajansı KCNA, ordunun test ettiği büyük çaplı çoklu ateşleyiciye sahip roketatarların başarılı olduğunu duyurdu.
Washingon ile Pyongyang yönetimi, 5 Ekim tarihinde İsveç'te yaptığı nükleer silahların azaltılması konulu görüşmelerinde anlaşma sağlayamamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:22
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