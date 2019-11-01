Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore: Çoklu roketatar denemeleri başarılı oldu
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Kuzey Kore: Çoklu roketatar denemeleri başarılı oldu

8 saat önce

Kuzey Kore Haber Ajansı KCNA, ordunun test ettiği büyük çaplı çoklu ateşleyiciye sahip roketatarların başarılı olduğunu duyurdu. Washingon ile Pyongyang yönetimi, 5 Ekim tarihinde İsveç'te yaptığı nükleer silahların azaltılması konulu görüşmelerinde anlaşma sağlayamamıştı.

Kuzey Kore: Çoklu roketatar denemeleri başarılı oldu, System.String[]

Kuzey Kore Haber Ajansı KCNA, ordunun test ettiği büyük çaplı çoklu ateşleyiciye sahip roketatarların başarılı olduğunu duyurdu.


Washingon ile Pyongyang yönetimi, 5 Ekim tarihinde İsveç'te yaptığı nükleer silahların azaltılması konulu görüşmelerinde anlaşma sağlayamamıştı.

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Kuzey Kore, Pyongyang, İsveç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:22 
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