Kuzey Kore'de AIDS vakaları: Pyongyang'a göre yok, uzmanlara göre yaygın
1 saat önce
Kuzey Koreli yetkililer, ülkelerini HIV virüsünün bulaşmadığı, AIDS vakalarının olmadığı ülke olarak tanıtsa da uzmanlar aksini söylüyor. Kuzey Kore ve ABD'li uzmanların hazırladığı bir raporda, 2018 yılında 8 bin 362 kişinin HIV virüsü taşıdığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:23
Kuzey Koreli yetkililer, ülkelerini HIV virüsünün bulaşmadığı, AIDS vakalarının olmadığı ülke olarak tanıtsa da uzmanlar aksini söylüyor. Geçen yıl aralık ayında, Dünya AIDS Günü dolayısıyla düzenlenen bir etkinlikte, hükümet yetkililerinin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü
'nün o dönemdeki Kuzey Kore temsilcisi Thushara Fernando, dış dünyadan kopuk yaşayan ülkede AIDS hastalığının görülmediğini öne sürerek kutlama yapmıştı.
Kuzey Kore ve ABD'li uzmanların hazırladığı bir rapordaysa 2018 yılında 8 bin 362 kişinin HIV virüsü taşıdığı, Kuzey Koreli sağlık yetkililerinin artan AIDS riskini, kamuoyuna duyurmadan takip ettiği kaydedildi.
70 metre yüksekte, ip üstünde yürüdüler
ABD'den Türkiye'ye S-400 tehdidi: Bir takım sonuçları olacaktır
ABD Başkanı Trump'tan İran'a gözdağı: Ezici bir güçle karşılık vereceğiz
ABD Başkanı Trump'tan FED'e faiz tepkisi