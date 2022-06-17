Kuzey Kore'de "akut bağırsak enfeksiyonu" salgınına karşı ilaç desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Kore'de "akut bağırsak enfeksiyonu" salgınına karşı ilaç desteği

17.06.2022 11:42
Kuzey Kore'de "akut bağırsak enfeksiyonu" salgınına karşı ilaç desteği

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong dahil olmak üzere iktidar partisinin önde gelen isimleri, ülkenin güneybatı bölgesinde "akut bağırsak enfeksiyonu" salgınına karşı ilaç yardımı yaptı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong dahil olmak üzere iktidar partisinin önde gelen isimleri, ülkenin güneybatı bölgesinde "akut bağırsak enfeksiyonu" salgınına karşı ilaç yardımı yaptı.

Yonhap'ın resmi Kore Merkezi Haber Ajansına dayandırdığı (KCNA) haberine göre, iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin önde gelen yetkilileri Güney Hwanghae eyaletinin Haeju ve Kangryong bölgelerinde halka ilaç yardımında bulundu.

Merkez Komitesi'nin örgüt işlerinden sorumlu sekreteri Jo Yong-won, güney bölgelerindeki hastaların rahatsızlıklarını mümkün olan en kısa sürede gidermelerine yardımcı olacaklarını belirterek, bulaşıcı hastalıktan muzdarip 800'den fazla aileye ilaç ulaştırılmasını organize edeceğini de sözlerine ekledi.

Rakamlar, hastalıktan en az 2 bin kişinin etkilenebileceğini gösteriyor.

Pyongyang yönetimi dün Güney Hwanghae eyaletinin Haeju kentinde "akut bağırsak enfeksiyonu" salgını olduğunu duyurdu.

Yetersiz sağlık sistemine sahip ve kronik gıda kıtlığı yaşanan ülkede hastalığa ilişkin endişeler arttı.

YORUMLAR
500
Kuzey Kore'de yeni salgın hastalık paniği Kuzey Kore'de yeni salgın hastalık paniği Kuzey Kore'de yeni bir salgın hastalığa rastlandığı iddia edildi Kuzey Kore'de yeni bir salgın hastalığa rastlandığı iddia edildi
Kaynak: AA

Kuzey Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuzey Kore'de 'akut bağırsak enfeksiyonu' salgınına karşı ilaç desteği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:50 Polise yumruk atan Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında 3 ayrı suçlama yer aldı
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
16:16 Sadio Mane'den tartışılacak açıklama: Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 17:56:58. #1.13#
SON DAKİKA: Kuzey Kore'de "akut bağırsak enfeksiyonu" salgınına karşı ilaç desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement