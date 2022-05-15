Kuzey Kore'de Ateşlenen Kişi Sayısı 800.000'i Geçti, Yaklaşık Yarım Milyon Kişi İyileşti - Son Dakika
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Kuzey Kore'de Ateşlenen Kişi Sayısı 800.000'i Geçti, Yaklaşık Yarım Milyon Kişi İyileşti

15.05.2022 18:04
Kuzey Kore'de Ateşlenen Kişi Sayısı 800.000'i Geçti, Yaklaşık Yarım Milyon Kişi İyileşti

PYONGYANG, May 15 (Xinhua) -- Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) Pazar günü, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde (Kuzey Kore) salgının başladığı Nisan sonundan bu yana ateşlenen kişi sayısının 820.620'yi geçtiğini, bunlardan 496.030'u iyileşirken 324.

PYONGYANG, May 15 (Xinhua) -- Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) Pazar günü, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde (Kuzey Kore) salgının başladığı Nisan sonundan bu yana ateşlenen kişi sayısının 820.620'yi geçtiğini, bunlardan 496.030'u iyileşirken 324.550'sinin ise tıbbi tedavi altında bulunduğunu söyledi. Ajansın, devletin acil durum salgın önleme merkezine dayandırarak verdiği bilgilere göre ülkede Cuma gecesi ile Cumartesi gecesi arasında 296.180'in üzerinde kişi daha ateşlendi. 15 kişi yaşamını yitirirken 252.400'ün üzerinde kişi sağlığına kavuştu. Böylece Kuzey Kore'de bildirilen toplam ölü sayısı 42'ye ulaştı.

Kuzey Kore ülkedeki ilk Kovid-19 vakasını dünyada pandeminin ilanından iki yıldan uzun bir süre sonra, Perşembe günü teyit etmiş ve ülke çapında kapanma tedbirleri de dahil "maksimum acil durum" önlemleri ilan etmişti. Ajans, Pazar günü yayınlanan bir başka haberinde de Kuzey Kore hükümetinin çeşitli acil önlemler aldığını bildirmişti. Merkezi acil durum salgın önleme merkezi, Kovid-19 enfeksiyonunun izlediği yolu ve salgının sebebini derinlemesine inceleyecek bir soruşturma ve çalışma grubu kurdu. Haberde ayrıca salgının yayılmasıyla anında mücadele edebilmek için salgınla mücadele görev gücü ile hızlı konsültasyon ve teşhis gruplarının görev ve yetkilerinin artırıldığı da belirtildi.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Kuzey Kore'de Ateşlenen Kişi Sayısı 800.000'i Geçti, Yaklaşık Yarım Milyon Kişi İyileşti - Son Dakika


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