- Kuzey Kore'de Covid-19 alarmı: Kaesong'da olağanüstü hal ilanı - Son Dakika

- Kuzey Kore'de Covid-19 alarmı: Kaesong'da olağanüstü hal ilanı

- Kuzey Kore'de Covid-19 alarmı: Kaesong'da olağanüstü hal ilanı Kuzey Kore'nin Kaesong şehrinde ilk yeni tip korona virüs (Covid-19) vakası şüphelisinin olduğu doğrulandı.

- Kuzey Kore'de Covid-19 alarmı: Kaesong'da olağanüstü hal ilanı

PYONGYANG - Kuzey Kore'nin Kaesong şehrinde ilk yeni tip korona virüs (Covid-19) vakası şüphelisinin olduğu doğrulandı. Kaesong'da olağanüstü hal ilan edildi.

Kuzey Kore'nin Kaesong şehrinden geçtiğimiz hafta Kuzey Kore'ye yasa dışı şekilde girmeye çalışan bir kişinin Covid-19 şüphesiyle gözaltına alındığı açıklandı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Covid-19'dan şüphelenilen bir vakanın tespit edilmesinin ardından Kaesong'da olağanüstü hal ilan ettiği açıklandı. İktidardaki İşçi Partisi Merkez Komite acil durum ve genişletilmiş toplantısına başkanlık eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kim, "Korona virüsün ülkeye girdiği söylenebilecek kritik bir durum oldu" ifadelerini kullandı. Kim, salgına karşı tedbirlerin en üst düzeyde uygulandığını belirterek, Kaesong'a cuma gününden bu yana giriş çıkışların kapatıldığını,son 5 günde şehre seyahat etmiş kişilerin karantinaya alındığını ve herkese tıbbi müdahalenin yapılacağını açıkladı.

Öte yandan Kuzey Kore, şu ana kadar teyit edilmiş Covid-19 vakası bildirmemişti.

- Kuzey Kore'de Covid-19 alarmı: Kaesong'da olağanüstü hal ilanı

Koronavirüs, Kim Jong Un, Kuzey Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 10:15

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Kuzey Kore'de Covid-19 alarmı: Kaesong'da olağanüstü hal ilanı - Son Dakika
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