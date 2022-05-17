Kuzey Kore'de Covid-19 vakalarının sayısı artıyor - Son Dakika
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Kuzey Kore'de Covid-19 vakalarının sayısı artıyor

17.05.2022 09:42
Kuzey Kore'de Covid-19 vakalarının sayısı artıyor

Kuzey Kore'de yüksek ateş belirtisiyle kendini gösteren şüpheli Covid-19 vakalarında 269 bin 510 yeni vaka daha kaydedildi.

Kuzey Kore'de yüksek ateş belirtisiyle kendini gösteren şüpheli Covid-19 vakalarında 269 bin 510 yeni vaka daha kaydedildi.

Covid-19 salgınında 2 yılın ardından ilk vakayı geçtiğimiz hafta doğrulayan Kuzey Kore'de vakalar artıyor. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), nedeni bilinmeyen yüksek ateş belirtisinin ülke çapında 269 bin 510 kişide daha gözlendiğini duyurdu. Ülkede Covid-19 vakalarının sayısı 1 milyon 483 bin 60'a ulaşırken, ordunun tıbbi malzeme dağıtımı için seferber olduğu ülkede 6 kişinin daha yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56 olarak kaydedildi.

İNSANİ KRİZ ENDİŞESİ

Covid-19 salgınının başından bu yana ülkede enfeksiyon görülmediğini savunan Pyongyang yönetimi, ilk virüs vakasını geçtiğimiz Perşembe günü devlet medyası aracılığıyla doğrulamış, Cuma günü ise Covid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası duyurulmuştu. Kuzey Kore pozitif hasta sayısı ve ölümlerin kaçının Covid-19 ile bağlantılı olduğu konusunda net bir bilgi paylaşmazken, uzmanlar ise tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle teşhis konamama ihtimaline dikkat çekerek "insani kriz" uyarısında bulunmuştu.

(Burak Ersoy - İHA)

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Kaynak: İHA

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