Kuzey Kore'de Hala Hiç Corona Virüsü Vakası Yok mu? - Son Dakika

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Kuzey Kore'de Hala Hiç Corona Virüsü Vakası Yok mu?
18 dakika önce
Kuzey Kore, ülkede hala hiç Corona virüsü vakası olmadığını ifade ediyor.
Kuzey Kore, ülkede hala hiç Corona virüsü vakası olmadığını ifade ediyor. Ancak dünya çapında vaka sayısı bir milyona yaklaşırken, Kuzey Kore'nin bu açıklamalarına şüpheyle bakılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:46
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