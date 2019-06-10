Son Dakika Haberleri: Kuzey Kore'de idamların halka açık yapıldığı iddiası
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Kuzey Kore'de idamların halka açık yapıldığı iddiası

3 saat önce

Kuzey Kore'de halka açık idamların yaygınlıkla yapıldığı iddia edildi.

Kuzey Kore'de idamların halka açık yapıldığı iddiası, System.String[]
Kuzey Kore'de halka açık idamların yaygınlıkla yapıldığı iddia edildi.
Güney Kore merkezli Geçiş Adaleti Çalışma Grubu tarafından, Kuzey Kore'den kaçan 610 sığınmacının tanıklıkları ve uydu görüntüleriyle yaptığı yer teşhislerine göre, ülkede halka açık idamların yapıldığı 323 yer tespit edildiği bildirildi.
İdam mangasıyla ateş edilerek icra edilen infazların nehir yatakları, tepeler, tarlalar, pazar meydanları ve okul bahçelerinde, halkın gözü önünde gerçekleştirildiği ileri sürüldü.
Kurbanlara temsil hakkının tanınmadığı göstermelik yargılamalarla icra edilen infazların ardından cesetlerin ailelere verilmediği, dağlık alanlara atıldığı ve yakılarak imha edildiği iddiasında bulunuldu.
Kuruluş, uydu görüntüleriyle tespit edilen idam alanlarının yerlerini delillerin karartılmasını önlemek amacıyla yayınlamadı.
İddialar, Kim Jong-Un liderliğindeki ülkenin tüm uluslararası baskı ve eleştirilere rağmen, insan haklarına aykırı yargısız infaz ve orantısız cezalandırma uygulamalarını sürdürdüğüne işaret ediyor.
Birleşmiş Milletlerin 2014'de yayınladığı raporda, ülkede idam cezalarının siyasi ve diğer suçlarda yargılayarak veya yargısız, gizli veya açık olarak sıkça uygulandığı belirtilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:42 Kaynak: AA
Kuzey Kore, Güncel
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