Kuzey Kore'de ilk Covid-19 vakası - Son Dakika
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Kuzey Kore'de ilk Covid-19 vakası

12.05.2022 09:32
Kuzey Kore'de ilk Covid-19 vakası

Kuzey Kore'de ilk korona virüs vakasının tespit edildiği ve salgına karşı acil durum ilan edildiği duyuruldu.

Kuzey Kore'de ilk korona virüs vakasının tespit edildiği ve salgına karşı acil durum ilan edildiği duyuruldu.

Dünya genelinde etkisini sürdüren Covid-19 salgınının başından bu yana ülkede vaka görülmediğini savunan Kuzey Kore, Pyongyan'da ilk vakanın kayda geçtiğini açıkladı. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), geçtiğimiz Pazar günü ateş belirtisi gösteren hastalardan toplanan örneklerde Covid-19'un Omicron mutasyonunun tespit edildiğini duyurdu. Tespit edilen vaka sayısına dair bilgi paylaşılmazken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin politbürosunu toplantıya çağırdığı ve yetkililere tüm şehir ve ilçeleri tamamen izole etme talimatı verdiği kaydedildi. Ayrıca Kim'in üretim ve tarımsal faaliyetleri sürdürmek için adımlar atacağını söylediği belirtildi. KCNA'nın söz konusu haberi Pyongyang'ın yeni nükleer denemeye hazırlandığı tahmin edilen bir dönemde yayınlanması dikkat çekti.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Devlet kontrolündeki bir diğer basın organı olan Rodong Sinmun Gazetesi ise Kore İşçi Partisi'nin salgın önleme tedbirleri konusunda "acil durum" ilan ettiğini duyurdu.

GIDA VE İLAÇ EKSİKLİĞİ RİSKİ

Pyongyang, Çin'in Wuhan şehrinde ilk Covid-19 vakasının doğrulanmasının ardından 2020'nin başlarında Çin ve Rusya'ya olan sınırlarını tedbir amacıyla kapatmıştı. Kuzey Kore daha önce ise 2003'teki SARS salgını ve 2014'teki Ebola salgını sırasında yabancıların Kuzey Kore'ye girişini askıya almıştı. Nükleer silah ve füze programı nedeniyle sert yaptırımların hedefi olan Kuzey Kore'nin gıda ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız olduğu değerlendiriliyor.

(Burak Ersoy-İHA)

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Koronavirüs, Kuzey Kore, Kore, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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