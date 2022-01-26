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Kuzey Kore'de kıtlık tehlikesi nedeniyle tarım politikasında değişiklik yapıldı - Son Dakika

Kuzey Kore'de kıtlık tehlikesi nedeniyle tarım politikasında değişiklik yapıldı

26.01.2022 14:13
Kuzey Kore'de kıtlık tehlikesi nedeniyle tarım politikasında değişiklik yapıldı

Kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olan Kuzey Kore, Tarım Bakanlığında revizyona gitti.

Kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olan Kuzey Kore, Tarım Bakanlığında revizyona gitti.

NK News internet sitesinin haberine göre, Kuzey Kore İşçi Partisi'nin resmi yayın organı Rodong Sinmun'da yayımlanan haberde, Yüksek Halk Meclisi (SPA) Daimi Komitesinin 21 Ocak'ta tarım politikasıyla ilgili bir değişiklik kararı aldığı belirtildi.

Söz konusu revizyona göre, gıda politikasına öncelik verilerek ülkedeki Tarım Bakanlığı, Tarım Komisyonuna dönüştürüldü.

Revizyonun sorumluluğu da kabine ve "ilgili kuruluşlara" verildi.

Kıtlık tehlikesi

Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamalar ve 2020 yılı sonlarına doğru meydana gelen sel felaketlerinden olumsuz etkilenen Kuzey Kore'nin, gıda kıtlığı tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Kuzey Kore İnsan Hakları Özel Raportörü Tomas Ojea Quintana, 22 Ekim 2021'de Kuzey Kore'de kıtlık riski nedeniyle bazı yaptırımların gevşetilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un salgın nedeniyle aldığı sert önlemlerin ülkeyi izole ettiğini ve halkın temel ihtiyaçlardan yoksun kaldığını belirten Quintana, sınırlar kapalı kaldığı sürece kıtlık riskinin de büyüyeceği uyarısı yapmıştı.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

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İşçi Partisi, Kuzey Kore, Tarım, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzey Kore'de kıtlık tehlikesi nedeniyle tarım politikasında değişiklik yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Kore'de kıtlık tehlikesi nedeniyle tarım politikasında değişiklik yapıldı - Son Dakika
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