Kuzey Kore'de Kovid-19 olduğundan şüphelenilen vakaların sayısı 20 binin altına düştü

Kuzey Kore'de Kovid-19 olduğundan şüphelenilen yüksek ateş vakalarının sayısının 20 binden az olduğu bildirildi.

Kore Yayın Sistemi Haberlerine göre (KBS), Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), son 24 saatte yaklaşık 19 bin 310 yeni yüksek ateş vakasının doğrulandığını aktardı.

Devlet acil durum salgın önleme merkezi yaklaşık 22 bin hastanın iyileştiğini duyurdu.

Kovid-19 salgınıyla mücadele eden Kuzey Kore'de mayıs ayında 3,3 milyon kişinin yüksek ateşle rahatsız olduğu duyurulurken, can kaybı sayısının 69 olarak açıklanması dikkati çekmişti. Uzmanlar, açıklanan ölü sayısının bildirilenden daha fazla olduğu tahmininde bulunmuştu.

Salgın Kuzey Kore'de insani krize yol açabilir

Ülkede 13 Mayıs'ta 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış, bunlardan yalnızca birinin ölümüne Kovid-19'un Omicron varyantının neden olduğu resmen duyurulmuştu.

Sağlık sistemi çok da iyi olmayan ve halkın Kovid-19'a karşı aşılanmadığı Kuzey Kore'de büyük bir salgın yaşanması insani krize yol açabilir.

Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nca (COVAX) yapılan milyonlarca dozluk aşı teklifini reddetmişti.

Kuzey Kore, salgının kararlı tedbirler sayesinde ülkede yayılmadığını iddia etmişti.

Kapatılan sınır kapılarının ülke ekonomisine ciddi darbe vurduğu ifade ediliyor.